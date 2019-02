Les écolos politique made in Bello viennent jouer de la voix au détriment des Réunionnais Cest une honte ! Que la région ne lache rien !

Toujours des empêcheurs de tourner en rond ! Cette route doit être fonctionnelle au plus vite ! Allons nous encore attendre un drame ? 5 ans de plus pour leurs projets pro Bello... faut arrêter de deconner

........ Le président de Région se demande également si les Réunionnais seraient d'accord "pour payer plus",....



MOI NON mais que la note du chantier sans dépassement sans retard et sans roche vous soit envoyer, OUI !!!!!!





Vivement 2025 pour une hypothétique fin de chantier sans roche



