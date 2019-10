▶️ Nono, le père de Soan reçoit la médaille du Département

Quelle connerie.. Honte au département et son service com'

Pro no stick

2. Pro no stick le 30/10/2019 13:36

Bravo à Soan. Je suis surpris par la cohérence des propos du père. Il me semble qu''il cherchait à protéger son fils, pas de médiatisation des remises de récompenses par les collectivites pour éviter toute récupération politique... (site de freedom)

Récupération st andre la fini en l eau boudin les pantins ter pou dansé Gillot come d han ler payé pou bat carré arrive un problème ki couvre ??la mairie ??? Mr le maire ou trouve l argent pou paye artiste donne l augmentation vos employ

bravo pour SOAN il mérite, il faudrait qu'il s'exprime un peu plus en français. Par contre le père en fait trop sa devient agaçant

9. Humble le 30/10/2019 14:38



C est comme quand l’équipe de France a gagné la coupe du monde . Légion d’honneur à tous ... ça commence à bien faire . Ils sont humbles et arrêtez de les manipuler à d’autres but