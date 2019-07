▶️ OPR et des commerçants attaquent l’arrêté interdisant la baignade depuis 2013

Le 03/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 328

Le tribunal administratif se penchait aujourd’hui sur le référé déposé par l’association Océan Prévention Réunion et trois commerçants. Ces derniers demandent la suspension de l’arrêté préfectoral "provisoire" qui interdit la baignade et les activités nautiques à La Réunion depuis 2013, pour atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de commerce et d'industrie, et du droit à la vie.

"On a l'impression que cet arrêté préfectoral protège plus l'Etat que les usagers", s'exclame d'emblée Jean-François Nativel, à la barre. Le président de l'association Océan Prévention Réunion était au tribunal administratif ce mercredi matin, aux côtés de trois commerçants de l'ouest, pour plaider contre l'interdiction de la baignade et des activités nautiques.



"6 ans après cet arrêté, la situation n'a pas changé et ce malgré l'interdiction, comme le démontrent les deux attaques de requin mortelles en début d'année. Il est temps de prendre des mesures efficaces fortes, l'Etat ne peut plus se cacher derrière un arrêté d'interdiction soit disant temporaire, qui le dédouane de ses responsabilités", intervient-t-il



Car en autorisant de nouveau les activités nautiques, ils comptent sur le juge pour obliger le préfet à prendre des mesures qu'ils considèrent plus efficaces, comme autoriser la pêche des squales dans la réserve marine, ce qui permettrait notamment l'installation de drumlines dans le secteur de Boucan Canot.



"Nous ne demandons pas le risque 0, mais un retour à un risque acceptable", explique Jean-François Nativel.



"Sur 26 écoles, il n’en reste aujourd’hui que trois"



Également présents à l’audience, deux commerçants font part de l’état désastreux de leur entreprise après 6 ans d’interdiction : le gérant d’une école de surf privée a dû se reconvertir après avoir enregistré 100% de pertes : "Sur 26 écoles, il n’en reste aujourd’hui que trois, et toutes se sont reconverties. On ne nous aide pas parce que cette situation est censée être provisoire."



"Suspendre cet arrêté, c’est exposer les Réunionnais au risque requin", a notamment répondu le représentant du préfet de La Réunion. "Ce n’est pas la seule mesure qui est prise, il y a aussi les prélèvements, même si malheureusement le risque requin existe toujours aujourd’hui, ces mesures ont été prises, et elles n’augmentent pas ce risque", a-t-il argué devant le juge.



Selon lui, les pertes économiques et l'impossibilité pour certaines entreprises de pratiquer leur activité ne relèvent pas de l'arrêté préfectoral, ce qui lui vaudra les huées de la salle.



Le tribunal rendra sa réponse dans quelques jours.