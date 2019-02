▶️ Octroi de mer et aide au fret ne sont pas incompatibles estime Didier Robert

Le 22/02/2019 | Par SI | Lu 164

Première séance plénière de l'année ce vendredi à la Région. Les débats ont porté sur les orientations budgétaires de la collectivité pour cette année. Un budget s'inscrivant dans un contexte post-gilets jaunes qui a obligé la collectivité régionale à rectifier et à réajuster ses mesures et dispositifs.Didier Robert a commencé par rappeler la situation financière "saine" de la collectivité régionale, avec trois grandes lignes que la Région compte mettre en avant, à savoir davantage de moyens pour l'emploi, aussi bien pour les entreprises que les associations, améliorer le pouvoir d'achat des Réunionnais et enfin, maintenir un niveau élevé d'investissements.Un sujet a notamment été largement discuté par les élus régionaux, celui de l'aide au fret pour le transport des marchandises pour la "continuité territoriale des biens et des marchandises".Un sujet sur lequel Didier Robert a tenu à clarifier sa proposition: "est-ce que l'on peut utiliser des financements européens sur le fret pour pouvoir au final permettre une diminution des prix pour les Réunionnais ? Est-ce que l'on peut de la même manière utiliser l'outil octroi de mer pour permettre aux Réunionnais, au final, de bénéficier d'une diminution du prix ? Dans les deux cas, je fais partie de ceux qui pensent que oui".