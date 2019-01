▶️ Petit coup de propre aux Cormorans

"un site très fréquenté malgré l'interdiction. " donc ils sont rentré dans le site de façon illégal et on a des photos ...?

3. Alex97434 le 18/01/2019 10:55



Ce site touristique interdit au public , doit détenir le record du monde des fréquentations .

Un grand bravo et un grand merci à l'association SCAPE qui se dévoue pour d'embrasser ce site des déchets divers. Mais est ce la solution ?

Certes pas, mais la négligence des pouvoirs publics, pour trouver une solution à l'aménagement et l'exploitation de ce site, trouve dans cette démarche une solution à leur incurie.

je suis de ceux qui militent pour sécuriser tout l'environnement , accès et aires de stationnement . Les pouvoirs publics, les élus qui empruntent cette portion de route ont ils pris conscience de la dangerosité de portion de route. Attendent ils qu' i y ait un grave accident pour se réveiller?

Cette portion de route départementale à grande circulation doit elle servir de parking sauvage aux nombreux visiteurs . Ne pourrait on pas ouvrir le parking du théâtre pour la circonstance, et laisser les abords de ce bel espace à l'état naturel.

De plus un forfait stationnement payant ne ferait pas de tort à la collectivité gestionnaire , en assurant une ressource nouvelle affectée à la maintenance de la salubrité , sans attendre les bénévoles, de l'association SCAPE, que je remercie une nouvelle fois pour leur dévouement.