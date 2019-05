▶️ [Pierrot Dupuy] A quand une manifestation pour défendre notre zamal contre les importations de cannabis ?

Commentaires (15)

1. République le 07/05/2019 08:35

La drogue (toutes les drogues, y compris le loto, les courses et le grattage), c’est aussi une fuite en avant… Organiser une manif pour défendre « un produit péi », ce serait peut-être une idée… et dans le cortège, on pourrait retrouver toutes sortes de catégories de drogués venus tenter de sortir de leur fuite en avant par une autre fuite en avant.

2. République le 07/05/2019 08:49

Alors comment essayer de casser cette fuite en avant – et personne n’y échappe vraiment, d’une façon ou d’une autre ? En essayant de s’investir un peu, quelles que soient ses options philosophiques, religieuses et politiques, dans une aide à apporter aux autres. Un chemin à emprunter pour se retrouver soi-même.

3. Hardcore le 07/05/2019 09:54

L univers étant infinin et l homme étant mortel ne sommes nous pas tous dans une fuite vers l avant ?

4. Le Jacobin le 07/05/2019 10:11

Quelle n’a pas été ma surprise de constater que la quasi-totalité de ma promo fumait notre zerbage péï…



Sauf un: le Sémillant Pierrot Dupuy pas touche pas prit.



Moi je suis non fumeur, Mais quand Pierrot Dupuy défend l'agriculture PéÏ il faut le soutenir.



Vous avez raison Pierrot, notre herbe est pure pure, elle est même exportable ce qui pourrait être une source de revenue pour nos agriculteur, d'autant que l'on y arrive à grand pas car déjà légalisée dans beaucoup de Pays, en plus elle n'est pas subventionnée.



Eh Pierrot tu me file un joint?

5. Romain le 07/05/2019 10:12

" D’après une de mes connaissances qui consomme de temps en temps, les saisies régulières de la gendarmerie dans les hauts de l’ile ont entrainé une raréfaction du zamal sur le marché, au profit de la résine de cannabis importée."



Quand je vous dis que cette "lutte" ne sert à rien et fait même du mal !!

6. Hardcore le 07/05/2019 10:33

Sérieusement je crois que la raréfaction n est que pour les gens qui fument dans leurs cercles de personnes en chemise. Le mois dernier, deux personnes, des locaux, comme disent certains, m ont proposé des rouleaux alors que je ne fume pas. Jah!

7. zaz le 07/05/2019 11:14

Et pourquoi pas ?



Non seulement un zamal pei de qualité ferait une alternative infiniment plus saine aux drogues d'importation mais il serait à coup sur plébiscité par les consommateurs, sur l'ile comme à l'export, savonnant ainsi la planche aux trafiquants et aux drogues dures... Il redonnerait du travail aux agriculteurs qui dans le même temps pourraient développer une filière chanvre, alternative elle aussi bien plus intéressante que la canne en terme de débouchés avec la perspective de faire du textile, du papier, du plastique, du carburant, des matériaux de construction et d'isolation, tout en assainissant et dépolluant les sols. On rappellera que le chanvre pousse facilement, ne nécessite pas d'engrais, peu d'eau, pas de pesticides et que ces propriétés assainissantes sont uniques au monde, il peut fournir la matière première à d'innombrables applications écologiques et bio-dégradables.



https://www.rtl.fr/actu/insolite/et-si-le-chanvre-devenait-la-plante-du-3eme-millenaire-7797500861



https://www.youtube.com/watch?v=F1q2kYvHw30



Macron à l'issue du grand débat à raté une opportunité historique de s'emparer de cette question, pourtant réclamée par pratiquement la moitié des français. il n'y a pas une infinité de ressources à consommer sur terre, un modèle de développement par la consommation tel qu'il le propose ne peut donc que laisser des gens sur le bord de la route et épuiser les ressources à très court terme. Si il n'y a pas de travail pour tout le monde, à quoi va t on bien pouvoir occuper les gens ? La religion ? la guerre ?



Un très bon film en ce moment sur Netflix qui montre que la prohibition du cannabis, en plus d'avoir été imposée par les lobbys du pétrole, du coton et du plastique à été mise en place par des lobbys blancs racistes pour persécuter la population noire. Et ce modèle à été exporté un peu partout, à commencer par la France en enfermant les populations immigrées dans le trafic pour ensuite bien mettre tout le monde en prison et empêcher l'intégration, ce qui a parfaitement fonctionné.



Que veulent vraiment les gens au fond ? Etre en sécurité, en bonne santé, bien manger, se reposer, faire l'amour...fumer un ti zamal de temps en temps ?



Macron aurait du annoncer la légalisation du cannabis et le renforcement de l'industrie pluri-séculaire du chanvre français ainsi que l'instauration d'un statut de travailleur du sexe et l'ouverture de maisons closes d'Etat. Tout en captant l'argent des réseaux criminels, il aurait ainsi apporté de la sécurité, du boulot, du plaisir à son peuple et certainement donc une réponse aux aspirations des gens au bonheur...



On rappellera que les vices ne sont pas des crimes et que ce qui relève de la morale ne relève pas forcément de la loi...

La liberté consistant à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui... (art 4 de la déclaration des droits de l'homme)



My 2 cents...

8. Zam zam le 07/05/2019 11:21

Art 73 constitutiin..souffle le à didier..pour depenaliser..et legaliser culture et consommations.

9. buble le 07/05/2019 12:17

Procès non officiel à médiapart contre la répression:

Extrait. Réquisitions du procureur:

https://youtu.be/yLVGp_3-0dc

10. Samere le 07/05/2019 12:59

quelle Misere

11. Le Jacobin le 07/05/2019 13:09

Notre bien Aimé Pierrot Depuis à trouvé l'argument pour être élu, ou faire élire un proche voir un très proche aux prochaines élection, il pourrait faire une prolongation jusqu'au Régionale.



Il faut lâcher la bête.



Finit l'hypocrisie:



Légalisation du Zamal Péi à la Réunion

Ouverture de point de vente Zamal Peï

Relance de l'économie

Objectif Zéro chômage à la Réunion

Finit les subventions bidons pour l'agriculture



Allé dit partout

12. Pierre le 07/05/2019 13:09

Je ne suis pas d’accord avec Pierrot . Certes si je ne conteste pas qu’il y a aussi quelques fumeurs à la fac, ils ne sont pas aussi nombreux que voudrait nous le faire croire Perrot. Mes enfants la fréquentenent et ils sont de mon avis.

13. Professeur Komunistov le 07/05/2019 14:28

7 Et ce modèle à été exporté un peu partout, à commencer par la France en enfermant les populations immigrées dans le trafic pour ensuite bien mettre tout le monde en prison et empêcher l'intégration, ce qui a parfaitement fonctionné.











Zemmour a été traîné en justice pour avoir osé dire qu'il y aurait un lien entre immigration et trafic selon lui.....mais sur zinfos pas de censure pour un gazé complotiste qui dit exactement la même chose et en plus invente des "lobbys blancs racistes".....puis mélange une fois encore chanvre indien et chanvre pour se donner un pseudo vernis scientifique histoire de masquer ses explications de fumiste !





Le zamal a beau être péi, ça reste du cannabis qui plus est de qualité merdique, il assomme et rend amorphe, pour le protéger il faudrait faire une AOC qu'il n'obtiendra jamais car la kalité n'est pas de qualité !



Je préfère mille fois planter de bonnes graines issues de bons cannabiculteurs......et préfère mille fois encore l'exta et la coke au pitoyable artane pays !

14. zaz le 07/05/2019 17:22

@post 13



La coke et l'exta semblent vous être monté quelque peu au cerveau !



Pour reprendre mes propos juste au dessus et pour votre information, je vous suggère donc l'excellent documentaire "Grass is greener" actuellement sur Netflix ou l'on vous explique pendant une heure et demi qui était exactement Harry J Anslinger, père de la prohibition et raciste notoire. Et donc tout ce qui en a découlé, en terme de racisme notamment...



Egalement l'émission citée plus haut ou un scientifique vous expliquera que chanvre agricole et le cannabis sont bien une seule et même plante....



Concernant le zamal, il en existe de bien différentes qualités sur l'ile mais il a une dominante sativa, donc tout l'inverse des effets de l'indica dont vous parlez...



Quand à dire que ce sont les populations immigrées des quartiers qui trafiquent, c'est une lapalissade... Personne ne peut dire le contraire, un le shit est un élément culturel, c'est leur culture ! deux, dans un pays ou les débouchés professionnels sont fermés, il ne reste malheureusement souvent que le trafic et l'argent facile pour s'élever socialement... C'est bien la tous les effets pervers de cette prohibition qui au fil des décennies à monté les gens les uns contre les autres et instillé une haine féroce de l'Etat, de la police et des institutions... On a rempli les prisons et fait exploser notre système judiciaire, avec toutes les joyeusetés que cela comporte: radicalisation, traffic d'arme etc...



On a la société qu'on mérite, sans la prohibition on n'en serait certainement pas là... suicides dans la police et morts violentes chaque semaine pour un truc qui en soi n'a jamais tué personne...



...