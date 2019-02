▶️[Pierrot Dupuy] Au risque de choquer, j’ose affirmer que les élus ne sont pas assez payés !

Commentaires (40)

1. boucané bringelle le 14/02/2019 06:53

Être un élu n’est pas un métier mais un sacerdoce

2. Hardcore le 14/02/2019 10:46

"Et bizarrement, ces salaires de DGS ou de PDG de SEM, proches de 10.000 euros mensuels ne choquent personne" affirmation sans fondement. Ce jour le peuple a donné la priorité à la dénonciation de ceux qui ont un mandat électoral.

3. Hardcore le 14/02/2019 10:47

Merci à zinfos974 de faire le nécessaire auprès de son technicien informatique pour de nouveau garantir l anonymat aux commentateurs. Liberté d expression. Protection des sources !

4. Jérôme DAVID le 14/02/2019 10:52

Sous certaines conditions alors : caser judiciaire vierge, formation à la gestion de fonds publics et au droit public.

5. Pipangaille le 14/02/2019 10:53

Mett oute gilet jaune au lieu et place pou fé bougé nos cataplasque sclérosé

6. Fidol Castre le 14/02/2019 10:55

Les salariés ne sont pas assez payés.

Les chefs d'entreprises ne sont pas assez payés.

Les retraités ne sont pas assez payés.



La classe dirigeante parasitaire n'est pas assez payée ? Il faudrait augmenter son traitement ? Qu'est-ce qui justifierait ce traitement de faveur ? Le bas niveau supposé de son traitement n'est-il pas compensé par le haut niveau d'impunité dont elle bénéficie quand elle trempe dans les malversations, le clientélisme, la corruption, le détournement de fonds...etc... ?



Les quatre catégories citées vivent du travail. Mais l'une d'entre elles vit du travail des autres. C'est la différence fondamentale.



Les élus réclament plus de salaire ?

Le peuple réclame moins d'indécence.

7. Ma sonnerie le 14/02/2019 10:59

voyages gratuits, bouffe gratuite,..

8. cmoin le 14/02/2019 11:09

Non.On ne va pas leur faire de cadeaux pour leur incompétence.

9. spartacus974 le 14/02/2019 11:12

Ce n'est plus journaliste mais l'avocat du diable....Vous faites honte à votre profession.

10. yab le 14/02/2019 11:12

Monsieur Dupuy doit viser un poste de maire pour écrire ainsi. Apprenez, cher monsieur que pour être DGS il faut (normalement)faire des études alors que n'importe quel citoyen peut devenir maire. Si les maires étaient si mal payés, il n'y en aurait pas autant qui attendent une place. Les avantages que s'octroient les maires dépassent très largement leur salaire.

11. Tristan Lefebvre le 14/02/2019 11:13

L''anonymat vaut pour les sources, pas pour la délation, l''injure, la calomnie, le racisme. De toute manière tu n''es jamais anonyme tu as une ip. Ah tu as un vpn, pour commenter sur zinfos ? Un peu parano non ?

12. GIRONDIN le 14/02/2019 11:13

Vous avez parfaitement raison de défendre votre pouvoir d'achat dupuy.



🤣



'' '' 'journaliste' '' '' politique = même combat

13. Fricocratie le 14/02/2019 11:18

Ils sont trop payés et c''est pour ça qu''ils veulent tous être élus. Un bon cumulard émarge entre 10 000 et 15 000 euros sans compter celui de madame , ajouter voiture et frais annexes , logement ,voyage , nourriture de fonction.

14. Cimendef le 14/02/2019 11:20

Pour défendre Didier Robert, Dupuy est prêt à toutes les contorsions.

15. ti gousse le 14/02/2019 08:33

le département à de l'argent alors au lieu de payer des gros salaires; ces enfants malades qui demandent de l'aide pour voyager se faire soigner y en a pas et faut toujours intervenir l'association

16. Optimiste prime le 14/02/2019 11:36

Rien de choquant...si on sous paye les élus on les expose à des tentatives de corruption...imaginez un député payant au smic ...il serait la cible de n’importe quel lobby

17. Samem le 14/02/2019 11:37

AUGMENTE A ZOT TOUTE SUITE.DOUBLE OU TRIPLE LE SALAIRE.....

18. THOR le 14/02/2019 11:46

Bordel ! Pierrot il tape dans la gamelle ! du Prozac vite....bon ZINFOS a besoin de sous et comme chaque clic sur l'article çà rapporte vive le buzz !





19. miss le 14/02/2019 09:08

Autrefois les hommes politiques faisaient de la politique par vocation. Ils n’avaient pas besoin de ça pour vivre. Aujourd’hui c’est tout l’inverse. Ils vivent de la politique et il n’y en a jamais assez ! Plus de vocation.. Faire de la politique pour gagner du fric !!

20. Joz974 le 14/02/2019 12:11

En plus nous leur payons la mutuelle. Augmenter les improductibles ? Quel honte. Et nous les gilets jaune on demande 30% pour tout les travailleurs les retraite''s les RSA M Dupuis.

21. Mwinmidike le 14/02/2019 12:14

Ou alors, ne changeons rien, libre à eux d'aller postuler dans le privé s'ils veulent toucher plus ... Non ??

22. Zarin le 14/02/2019 12:14

«J’suis qu’un pauvre paysan…

J’ai 89 hectares de blé, mais le blé, ça paie quoi ?

Ça paie la semence.

Le blé, ç’a eu payé, mais ça paie plus…»



Fernand Raynaud

23. Grangaga le 14/02/2019 12:15

...............................................NLPP-NLPM-K..( nou lé pa pliss' nou lé pa mwin, Kréol')...................



Profitt' marmay'

Si zot' y vé in bon métyié

Nana po gainll' la may'

Mèm' si zot' y koné pa tro kozé



Sa la pa bézwin diplom'

Lé ryin mèm' si zot' finn' ral' la zol'

O kontrèrr' va larzi zot' z'épol'

Po ankèss' deu trwa mok' an tol'...........



In krabb' la tay'

L'èk'zamin y pass' l'dwa dan l'né

La pwin tèss' ni gran t'oral'

La pa bézwin mèm' rédiz' in CV



Avèk' ènn' ti touss' kréol'

Po épatt' outt' bann' bézèrr' l'al'kol'

Largu' in gro mo konm' Sodom'

Po fé pass' a zot' po in po d'kol'...........



A la zot' si l'ray'

Lo trin an garr' alé fé roulé

O zénitt' ou bri konm' z'étwal'

Ou lé porté an l'èrr' konm' in z'anfan Bon Dié



Manzé ou la pi bézwin payié

Ou déplass' pi san l'èdd' vwatir'yié

Ou koné mèm' pi kodd' outt' kartt' blé

Sèk' ou gainll' y ankèss' a l'étranzé..........



Afiss' Kréol'

Si zot' y vé pi in kaz' in tol'...........



24. rougail974 le 14/02/2019 09:19

Lol on se demande bien pourquoi ils courent tous derrière ces mandats.... Zinfos et le jir s’unissent pour sauver DR qui rappelons le à essaye de se mettre 6800 €/ mois pour les musées il est aussi spécialisé dans la culture que nassimah l’est dans les pompiers

25. Fidol Castre le 14/02/2019 12:34

11.Posté par GIRONDIN le 14/02/2019 11:13



Vous avez parfaitement raison de défendre votre pouvoir d'achat dupuy.



🤣



'' '' 'journaliste' '' '' politique = même combat



Dans le Nouveau Régime, nous avons :

- l'aristocratie : maires, députés (il y a le mot pute dans député...va savoir pourquoi), sénateurs, ministres, président...etc

- le clergé : hauts fonctionnaires, journalistes, magistrats...qui défendent l'aristocratie

- le tiers-état : nous...la merdasse...qui paie et qui n'en finit pas de payer. Dans le Nouveau Régime, nous avons :- l'aristocratie : maires, députés (il y a le mot pute dans député...va savoir pourquoi), sénateurs, ministres, président...etc- le clergé : hauts fonctionnaires, journalistes, magistrats...qui défendent l'aristocratie- le tiers-état : nous...la merdasse...qui paie et qui n'en finit pas de payer.

26. Le Jacobin le 14/02/2019 12:47

Liberté confisquée.



Le grand démocrate Pierrot Dupuy ne publie que ce qui ne le ne dérange pas. Lui qui prétendait récemment sur le bloc qu'il acceptait la critique, à condition de tout flécher dans le bon sens.



9.Posté par yab



Pierrot vise un poste de DRH il a les diplômes. Allez prétendre qu'il le mérite?

27. jlr le 14/02/2019 13:13

Vous avez en grande partie raison : en métropole , des milliers de maires ne vont pas se représenter lors des prochaines élections ( 1/3 sur 36 00 environ ) , car c'est un métier ( oui , c'est un métier que d'être maire ) trop exigeant pour très peu de bénéfices.

Mal rémunérer un élu , c'est le mettre dans la tentation de ne pas résister aux mutiples pressions d'intérêts privés de la part de personnes qui ont , eux , beaucoup d'argent .

Mal rémunérer un élu , c'est réserver les élections à une caste ( publique ou privée ) déjà installée qui dispose de fonds et l'interdire aux citoyens de base .

Mal rémunérer un élu , c'est le pousser à essayer de s'octroyer des avantages ailleurs .

Evidemment , à La Réunion , il y a tellement d'escroqueries et d'avantages indus dans certaines mairies qu'on ne voit pas la réalité de l'insuffisance des rémunérations des élus .

28. Anonyme le 14/02/2019 13:56

Les maires cités n''ont pas assez de salaire et sont embauchés par le Département . Et ceux qui attendent un petit contrat PEC dans la même collectivité le dossier n''est jamais arrivé dans le service . Les petits ne sont pas dans le besoin .

29. Bibi le 14/02/2019 13:59

N'importe quoi tous ces élus,il faut du changement pour bientôt, un homme: un mandat.Arrête la magouille.

30. zorbec le 14/02/2019 14:41

@miss

"Autrefois les hommes politiques faisaient de la politique par vocation. Ils n’avaient pas besoin de ça pour vivre...". Autrefois, c'était une époque où la décentralisation n'existait pas ! Les budgets des mairies et des conseils généraux étaient présentés en organisés par les préfets ! Les élus ne faisaient que sur voter des propositions de l'autorité préfectorale et effectivement les maires ou conseillers avaient leur métier d'origine qu'ils exerçaient bon mal an et certains n'en avaient pas aussi. C'est depuis 1982 que tout a changé : le maire ou le président du conseil général sont devenus responsables de la définition et de la mise en exécution de leurs budgets ! Faut-il revenir à "autrefois ?

31. Un ancien élu de 2001 à 2014 le 14/02/2019 15:02

Oté les gars il faut arrêter de tirer sur notre bon maire Patrick LEBRETON.



Lu travaille pou MELCHIOR, où est le problème ?

Lu lé maire à plein temps, où est le problème ?

Lu lé Président de la SODEGIS à plein temps, et alors ?

Lu lé 1er Vice-Président de La CASUD, où est le problème ?

Et si pour faire tout cela à plein temps dans la même journée, c'est que lu lé bon.

Et si i permet à lu de toucher 13 000€ par mois, c'est son problème comme qui dirait.

Dans l'affaire nu oublie de parler de ses deux furoncles : AXEL et HARRY. Zot la pas eu trop de chance, zot la pas partie l'école trop loin mais zot les malins.

Depuis 2001 zot i tire zot' gousse.

Harry i cumule son mandat d'adjoint au maire, de conseiller départemental, de Vice-Président de la CASUD, d'administrateur de la SODEGIS si nu rajoute toutes les indemnités liés à ses fonctions lu toucherait plus de 6000€ par mois. Pas mal pou un ancien pizzaiolo.

AXEL i cumule son mandat d'adjoint au maire, de conseiller régional, de Vici-Président de la CASUD, d'administrateur de la SPL Maréna et si nu rajoute toutes les indemnités liées à ses fonction lu toucherait un peu plus de 6000€

Tout çà pour dire à zot les militants de ce trio Patrick, Axel et Harry, que zot la été bernés depuis le début. Ses trois bougs là, noré fé croire que la terre lété carré que zot noré cru. Jordu le zafèr i pète dans zot' gueule et si zot' i comprends pas bientôt mi va détaillé comment les enfants, cousins, frères, parfois parents de ses boug' là lé cachiète dans CASUD, SODEGIS, CCAS, la CAF. Tous les meilleurs postes c'est pou zote.



Mes amis rouve' zos yeux, en 2020 il faut les foutre dehors dès le premier tour. Trop, c'es Trop.

32. Mougeon le 14/02/2019 15:44

Comment font t''ils pour devenir de plus en plus riches alors!!!

Non mais je reve la hein!

J''avais un super post que vous avez censures

Sur les 3 millions de billets gagnes par le convoyeur

C pas juste

Ptit salaire mais grand voleur!!! Yesssss!!!

33. Portois le 14/02/2019 16:12

Si pour le maire ayant un emploi en sus de sa fonction, ça va, mais pour les adjoints qui travaillent VRAIMENT, la petite indemnité est trop faible.

A moins de faire comme certains, monnayer ses services !

34. Portois le 14/02/2019 16:17

Si pour le maire ayant un emploi en sus de sa fonction, ça va, mais pour les adjoints qui travaillent VRAIMENT, la petite indemnité est t, rop faible.

A moins de faire comme certains, monnayer ses services !

35. Kréol le 14/02/2019 17:20

Pierrot arrête prêche pou Didier!! I wa direk ou po défend out dalon! Ou c’est un bon makro! Ok pour les salaires mais on en parle de nombreux avantages liés à cette fonction? Avantages que personne d’autre n’a accès! Assez prend domoun po kouyon!

36. Drazic le 14/02/2019 17:26

Si t gagne pas assez vous croyez qu il continuerai à être maire . . Quand on dit les choses ne le dites pas à moitié...

37. Leonardevincui le 14/02/2019 17:57

Le Gaulois DUPUY-DidixRobertix Maire de Sin-Dni. Yab Yvelines

38. Lesseps le 14/02/2019 18:12

Mr Dupuy oublie de nous parler de tous les à côtés qui font que leurs salaires « peu élevés » deviennent de l’argent de poche... frais de bouche, achats d’ordis, frais de représentations, voiture de fonction (assurance et frais pris en compte par leur commune) .... tout cela sur le compte de la’ commune et donc du citoyen communal... Vous n’arriverez pas à nous faire pleurer Mr Dupuy ... au fait vous parlez quand de l’avantage fiscal fait aux journalistes de 7650 euros ? Sachant que le revenu median d’un journaleux est de 3000 euros ? On parle de nos politiques mais il y en a d’autres qui ne se plaignent pas et préfèrent parler de la sur rémunération plutôt que de leurs petits avantages de privilégiés de la république... question d’éthique sûrement

39. C’est 6 ans un mandat de Maire le 14/02/2019 18:43

C’est 6 ans un mandat de Maire.

Pas 5.