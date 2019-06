▶️ [Pierrot Dupuy] Est-il normal qu’un colis soit bloqué pendant 20 jours à La Poste ?

Le 18/06/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 59

Je vais vous parler ce matin de La Poste. Et de la Douane, puisqu’en matière d’expédition de colis, l’un de va pas sans l’autre.



Un lecteur m’a signalé, avec preuves à l’appui, ses mésaventures.



Suite à un reportage vu sur France 5, il décide de commander en Chine, à Shanghai plus précisément, une paire de lunettes de vue à verres progressifs...



Après consultation d’opticiens locaux, il s’avère, d’après ce qu’il me raconte, que la qualité est identique. Seul change le prix : 50€ en Chine…



Il passe donc commande.



Le paquet quitte Shanghai le 24 mai. Il arrive à Londres le 26. Il sort des douanes britanniques le 27, et arrive à La Réunion… le 15 juin !



Je résume : 4 jours pour faire Shanghai-Londres et ensuite en transit vers ou à La Réunion pendant 20 jours !



Ce n’est pas la première fois que l’on évoque ce problème et La Poste et les Douanes se rejettent la responsabilité. Quand on interroge les Douanes, ils vous répondent qu’il n’y a aucun problème chez eux et qu’il faut voir du côté de La Poste. Et quand vous allez à La Poste, tout est de la faute des Douanes.



Et je ne vous parle même pas des taxations en fonction de l’humeur du douanier qui réceptionne votre colis. Pour le même produit, un jour il passe au travers et vous ne payez pas de taxes et le coup d’après, surprise, c’est le coup de massue.



C’est à ne rien y comprendre !



Alors qu’il s’agit, je le rappelle quand même des fois qu’on l’aurait oublié, d’échanges de marchandises entre deux départements français, sur le territoire européen, et que l’on a déjà acquitté les taxes à l’achat en métropole.



Je veux bien que nous ayons ici une taxe spécifique qui est l’octroi de mer mais ne pourrait-t-on pas envisager une franchise pour tous les colis, par exemple inférieurs à 100 ou 200€, de façon à fluidifier le trafic et à faciliter la tâche des citoyens ?



Et puisque l’on parle de La Poste, je m’étais dit que je pousserais un coup de gueule la prochaine fois que j’en parlerai. C’est l’occasion, même si ça n’a pas de rapport -encore que- avec ce que j’ai évoqué plus haut.



Je sais bien que les facteurs râlent parce qu’on leur rallonge leurs tournées, qu’ils ont de plus en plus de boulot. Soit ! Mais ça ne devrait pas les empêcher de faire correctement leur boulot.



L’autre jour, alors que j’étais resté à travailler à la maison pour pouvoir écrire un article un peu délicat tranquillement, sans être dérangé, j’ai eu la surprise en début d’après-midi, quand j’ai voulu me rendre au bureau, de découvrir un avis de passage du facteur dans ma boite aux lettres.



Dessus, il était dit qu’il était passé à mon domicile, et qu’en mon absence il m’était demandé de passer récupérer un courrier recommandé à mon agence.



Alors que je n’ai pas quitté chez moi, que ma voiture était garée sur le parking, et que ma sonnette fonctionne parfaitement. J’ai vérifié.



Le facteur devait être pressé et ne s’est même pas donné la peine de sonner pour vérifier si j’étais là.



Un geste anodin pour lui. Sauf que, derrière, il n’a pas conscience que j’ai dû me rendre à La Poste et faire la queue pour enfin pouvoir retirer ma lettre. Une heure au minimum de perdue, sur mes heures de travail ! Tout ça parce que Monsieur n’a pas fait son travail…