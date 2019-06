▶️ [Pierrot Dupuy] La Réunion s’ouvre enfin sur le monde

Le 14/06/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 609

Je ne cesse de vous le dire depuis mardi matin… C’est la semaine des bonnes nouvelles !



Nous apprenons dans Le Quotidien d’hier que La Réunion va bientôt s’ouvrir vers une nouvelle destination.



Le projet de liaison entre La Réunion et le Kenya prend forme. Les autorités aériennes des deux pays viennent de signer un accord pour permettre à Air Austral et Kenya Airways d’assurer la liaison.



Selon le journal du Chaudron, ce ne serait plus qu’une question de mois avant que les avions des deux compagnies puissent commencer leurs rotations.



Et ce n’est pas rien puisque le Kenya offre de nombreux atouts. C’est d’abord une destination touristique recherchée grâce à sa grande variété de paysages : ses parcs nationaux réputés dans le monde entier pour la qualité de ses safaris, mais aussi ses plages, ses sites de plongée, etc…



Mais le Kenya, c’est aussi un hub aérien, c’est-à-dire une plate-forme d’éclatement à partir de laquelle on peut rejoindre une multitude de destinations en Afrique, en notamment l’Afrique francophone : Cameroun, Côte d’Ivoire, etc…



Ainsi donc, La Réunion s’ouvre peu à peu sur le monde. Après bien sûr la métropole, l’ile Maurice, Rodrigues, Madagascar, Mayotte, l’Afrique du Sud, les Seychelles, puis l’Inde, la Thaïlande, la Chine, voilà maintenant l’Afrique à portée d’aile.



Restent à gagner deux combats.



D’abord obtenir une baisse des tarifs. Il n’est pas normal de payer aussi cher les destinations dans la zone océan Indien. Air Austral pratique des prix prohibitifs : plus de 600 euros pour un aller-retour sur Mayotte, pratiquement 1.000 euros pour Johannesburg ! Comment voulez-vous inciter les Réunionnais à voyager dans ces conditions ?



L’exemple de Mayotte est parlant. Quand Corsair pouvait desservir la destination avant de se voir retirer les droits d’accès dans des conditions plus qu’étranges, Air Austral divisait par deux ses tarifs les jours où Corsair était présente. Et les remultipliait par deux les jours où Corsair n’était pas là !



Aujourd’hui, le problème ne se pose plus puisque, suite à de fortes pressions, Corsair a disparu de la ligne…



Et le même schéma, avec au final une suppression des droits de desserte, s’est reproduit à Madagascar.



Dorénavant, Air Austral est seule à desservir ces deux destinations, avec les tarifs qu’on connait.



L’autre défi consistera à ne pas se contenter de permettre aux Réunionnais d’aller dépenser leur argent à l’étranger, au détriment de l’hôtellerie locale qui a fait de gros efforts, tant en qualité qu’en tarifs, mais aussi de réussir à attirer les touristes étrangers à La Réunion.



Par exemple, seule une poignée de Chinois a effectué le voyage dans le sens Chine/Réunion. Quand on pense aux sommes dépensées en promotion et en déficit de la ligne, ça fait cher le touriste chinois !