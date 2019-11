▶️ [Pierrot Dupuy] "Le Quadrilatère Océan ne se fera pas", c'est Annick Girardin qui le dit

4. GIRONDIN le 07/11/2019 17:21



Elle a dit :



"" "" ""Pour moi il y avait une réflexion à mener sur l'octroi de mer et la TVA pour regarder effectivement comment on pouvait construire autrement la fiscalité dans les territoires des Outre-mer en gardant en tête financement des collectivités et protection de la production locale" a souligné la ministre des Outre-mer.



Elle a ensuite soufflé "s'il n'y a pas de partenaires pour discuter de ce sujet avec moi, il n'y a pas de débat au-delà de ce que j'ai pu dire". Et voilà une grosse pierre jetée dans le jardin des élus locaux, à commencer par celui de Didier Robert, président du Conseil régional. Car révéler que ces édiles ne sont pas du tout positionnés pour échanger avec l'Etat sur un sujet directement lié à la cherté de la vie, cela fait plutôt désordre… Surtout à quelques mois des municipales et des régionales…







Pas de changement pour l'octroi de mer sur le projet de loi de budget 2020, explique Annick Girardin devant la Délégation aux #Outremer de l'@AssembleeNat





Annick Giradin ajoute : "je reste très ouverte, le Président de la République a rappelé à La Réunion que lui n'imposerait pas une réforme de l'octroi de mer aux territoires des Outre-mer et que le débat était toujours quelque chose d'extrêmement important".



Histoire de bien se faire comprendre, la ministre dit encore "je crois honnêtement que si on veut préparer les territoires des Outre-mer aux défis du 21ème siècle, c'est une question qu'on devra se poser".



Pour l'heure, en l'absence de demande des élus, l'Etat portera "à nouveau ce sujet (de l'octroi de mer) dans les mêmes conditions que précédemment auprès de la commission européenne" indique Annick Giradin. "Nous continuerons à nous battre. S'il devait y avoir des modifications et bien en parallèle nous en discuterons les uns avec les autres" souligne-t-elle.



Elle termine en déclarant : "je crois qu'il ne faut jamais refuser de regarder les choses, de les évaluer, que ce soit des dispositifs mis depuis très longtemps en place ou des dispositifs récents, l'évaluation pour moi est centrale et quand on est pas efficient peut-être qu'il faut qu'on accepte de se poser la question de comment l'être davantage"."imaz