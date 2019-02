▶️ [Pierrot Dupuy] Les Jumbo Score et les Score sont à vendre !

Commentaires (29)

1. Horace le 13/02/2019 07:05

Louer des magasins appartenant à une société de son propre groupe, à des prix exorbitants, pour justifier les prix de vente trop élevés.

Pas mal comme système.

Les rats commencent à quitter La Réunion. Quels vautours vont les remplacer?

2. souverainetédupeuple le 13/02/2019 07:29

Ça serait le moment pour la région d''investir dedans comme pour Air Austral...

3. MôveLang le 13/02/2019 08:15

Quelles merdes vont encore nous tomber dessus, et le hayot qui veut quoi encore ?

Il veut faire comme aux Antilles ?

4. Tijean le 13/02/2019 08:38

Je crois que le groupe hayot on en a marre à la réunion.

5. Lolo le 13/02/2019 08:38

Le port = futur Carrefour déjà achevé par hayot et Intermarché intéressé par score

6. justedubonsens le 13/02/2019 08:42

Comme vous le dites ce serait un comble, mais au regard du nombre d'emplois à sauver, la préservation des intérêts des consommateurs risque de passer au second plan. "Mi di a ou lé pas sort l'auberge !"

7. Isis le 13/02/2019 08:43

Et donc, sachant que Casino allait à la faillite, ils ont donc fait des investissements ?! Ce n'est pas la faute aux gilets jaunes, mais la faute à Macron et aux bourses ainsi que les décennies ayant engendré une dette créée à partir de rien ! Un jour, tout ce qui est axé sur la finance n'existera plus. Il n'y aura plus de bourse. Youpi ! Quant aux grandes et moyennes surfaces, elles sont vouées à disparaître d'ici 20 ans...

8. a moin ca le 13/02/2019 08:44

systeme connu et d'ailleurs beaucoup pratiqué meme par certains groupe du centre ville de saint denis.

les murs appartiennent a une SCI a qui ils versent un loyer dementiel (les loyers versés a une sci ne sont pas imposables) ce qui mecaniquement baisse le resultat de l'entreprise et donc tres tres peux d'impots sur les sociétés a payer en fin d'annee j'en connais meme qui sont deficitaires alors que l'entreprise est florissante parceque tout le benefice a servi a payer les loyers a six zeros.



NB :Et bien sur les sci leurs appartiennent



A mediter

9. Oh yeah le 13/02/2019 10:05

Les grands calculeurs des marges des grandes surfaces, proposent à zot pou rachète le bordel, zot i connait comment i vend. Chakèn mett'' un monnaie d''ssus...

10. Ancien de la GMS le 13/02/2019 07:12

Ça fait longtemps que les comptes ne sont pas bons.

Etant fournisseurs, ils ont commencé à nous racketter depuis quelques années déjà, nous menaçant de ne plus nous faire travailler.

Un démantèlement serait un triste épilogue pour l'ensemble des salariés de la centrale d'achat locale, VINDEMIA LOGISTIQUE.

Car Hayot ou Thiaw Kine (Leclerc)ont déjà leur structure d'achat, et tous ces gens se retrouveront sur le carreaux.



11. Edouard Marine le 13/02/2019 10:19

s est se qu on appel la réponse du berger a la bergère en gros vous nous emmerder avec vos toujours mois cher ben on se tire en gros quand on voie les candidat repreneur ben il ne pourront pas racheté si on se base sur les monopoles et des candidats d ailleur faut pas révé trop compliqué a la reunion pour faire tourné des boites meme pour un groupe

12. fredo le 13/02/2019 10:32

J'appelle à l'expropriation par l'état en faveur de tous les salariés (gérants, cadres et simples vendeurs) de ce magasin et de ses sous-traitants et fournisseurs locaux (paysans). C'est la seul façon de garantir les emplois et la baisse des prix, loin des spéculateurs financiers.

13. austrodoudou le 13/02/2019 11:25

post 7 isis c'est la faute a Macron

Ben voyons c'est tellement plus simple comme cela. Et les inondations c'est aussi la faute à Macron??

14. Hugues Neau le 13/02/2019 11:33

Les Gilets Jaunes pas interessés?...

15. Le sudiste le 13/02/2019 11:37

Que les gilets jaunes rachètent et baissent les prix pour tous :) Et je commencerai à les porter en respect...

16. titi974 le 13/02/2019 11:49

Une mauvaise organisation aussi n ' arrange pas les affaires si vous prenez le score Beaulieu de St Benoit vous allez faire vos courses vous vous retrouver à faire du gymkhana pour accéder aux produits car les palettes barres certains rayons avec des employés qui chargent les dits rayons en discutant plus qu'en travaillant les prix qui ne correspondent pas aux produits etc etc....quand ils auront compris qu 'un magasin doit être achalander avant son ouverture avec des rayons accessibles peut être auront ils aussi une clientèle plus assidus et constante avec des chiffres d ' affaires plus florissant bien que vu comment la grande distribution nous arnaque j ' ai un peu de mal à verser une larme pour eux et nul doute que la soupe étant tellement bonne les repreneurs seront la et les emplois conserver....

17. Monique depite le 13/02/2019 11:52

LES GROS SE BAGARRE ENTRE EUX......IL ECRASE LES PETITS....MAIS AVEC LA COMPLICITE DES CERTAINS.....

18. GIRONDIN le 13/02/2019 12:08

Et alors ?????

19. Broutilles le 13/02/2019 09:19

HAYOT vient d’acquérir La Croissanterie du groupe vindemia ... ça laisse songeur pour le reste il avalera tout et gardera comme les Antilles en faisant la pluie et le beau temps !!! Et tout cela aux yeux du gouvernement qui donne sa bénédiction, voyez vous même l émission les Békés sur Canal ce sont des esclavagistes des temps modernes...

20. pierre le 13/02/2019 12:26

les gilets jaunes demandent à ce que les prix baissent, c'est le moment pour eux d'investir et voir vraiment si c'est aussi facile de gagner de l'argent et ratrapper ainsi son investissement

c'est au pîed du mur qu'on voit le maçon

21. Citoyen Run le 13/02/2019 13:22

Y'a qu'a fermé et construire des logements à la place, c'est pas les grandes surfaces qui manquent à la Réunion. Rien que pour le Nord-Est il resterait : Leclerc Butor, Leclerc Rivière des pluies, Leader Price Saint Denis, LP Bd Sud, Carrefour Ste Clotilde, Futur Leclerc Ste Marie, Carrefour Ste Suzanne, Super U St André, Leader Price St André, Leclerc Bras-Panon, Leclerc St Benoit... j'en oublie certainement.

22. etpuisquoi le 13/02/2019 13:51

@8 a moin ca



Tout à fait d'accord et encore le produit avant d'arriver dans le magasin passe aussi par un tas d'intermédiaire bidons qui font chacun leur marge, et bien sur ces intermédiaires appartiennent au même groupe. Voilà comment on gonfle les prix artificiellement pour se goinfrer.

23. Choupette le 13/02/2019 14:04

Au lieu d'exproprier des gens -à qui on propose des ronds-de-carottes comme dédommagement, pour construire des grandes surfaces, pourquoi ne pas monter des appartements sur des grandes surfaces ?



Plus ils amassent du fric, plus leur cœur devient dur.



Hayoit hors course. Il a assez mangé. Et les prix chez Mr. Bricolage (qu'il ne sait même pas écrire) sont ahurissants. Le moindre petit pinceau s'affiche à 10 euros. Non mais oh !

24. Isis le 13/02/2019 14:45

@ 13 Macroniste dans l'Âme ???

@ 14 et 15 Encore faudrait-ils qu'ils aient les fonds...

25. Modeste le 13/02/2019 18:21

post 16 titi tout à fait d'accord avec vous sans compter qu'aux caisses on ne peut pas dire que ce sont des rapides et.....souriantes.....en plus les boutiques des galeries changent d'enseigne tout le temps et pour finir ils ne travaillent pas le dimanche......c'était couru d'avance pour cette enseigne! et surtout n'allez pas chercher un vendeur pour une information, comme par hasard il n'y a plus personne..... et sur qu'on ne va pas pleurer sur leur sort!

26. Tikaf le 14/02/2019 07:42

Nouvelle... cest déjà vendu au sud africains!!! En theorie il y avait aussi un groupe americain qui voulait racheter vendemia. Donc nous voilà maintenant SUD AFRICAINS.

27. Alain le 14/02/2019 07:47

Il est temps que l’on laisse s’implanter

Les grandes enseigne Discount à la Reunion

Comme par exemple LIDL ou NORMA !

Et plus d’INTERMARCHE et vous verrez comment les prix vont baisser !

CASINO ET CARREFOUR SINT TROP CHER !!!

28. polo974 le 14/02/2019 09:35

""" Selon l’avis de plusieurs personnes très au fait du dossier que nous avons contactées, les comptes seraient plombés par des coûts de loyer exorbitants versés à une autre société du groupe qui détiendrait les murs de toutes les grandes surfaces et qui, elle, ne serait pas à vendre ! """



en tout cas, pas plombés pour tout le monde, les comptes...



j'ose espérer que le délégué à la concurrence outre-mer va mettre son nez dans ce merdier...





par contre, l'ambiance au sein de Vindémia est des plus délétère...