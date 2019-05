▶️ [Pierrot Dupuy] On sent que les municipales arrivent à grands pas !

Commentaires (26)

1. GIRONDIN le 06/05/2019 08:33

…………..On sent que les municipales arrivent à grands pas ! ……..



ZINFO est sur le pont depuis une année pour sindni!

2. République le 06/05/2019 09:20

Voilà un secteur où la gestion est complexe, étant donné que les élus, le monde économique (la question des emballages) et les avant-gardes citoyennes n’arrivent pas à coordonner leurs efforts. C’est justement un des secteurs où la participation des citoyens est à entreprendre de façon officielle et régulière au niveau des intercommunalités avec voix délibérative dans une commission où tout est mis sur la table. Rien n’est simple, et il y a une pédagogie de l’information à mettre en place, sur les bilans, les évaluations régulières. C’est comme pour élargir la lutte contre la dengue : la destruction totale des moustiques est impossible, y compris avec des lâchers de mâles stériles ; outre les produits répulsifs et les grillages aux ouvertures des maisons, il y a aussi à casser le transport du virus de la personne qui vient d’être contaminée à un autre membre de la famille ou à des voisins par l’utilisation de la moustiquaire dès l’apparition des premiers symptômes. Et dans les régions fortement contaminées, les déjà immunisés ne doivent pas se promener torse nu dans leurs cours. Un gros travail d’information est à faire dans cette direction. Comme pour les ordures, nous sommes tous concernés, il y va de la qualité de la vie. Aux citoyens aussi d’apporter leur part !

3. Vive la dictature Takienne ! le 06/05/2019 09:21

Au Tampon, depuis 2014 que TAK a été élu c'est seulement maintenant que nous voyons les travaux sur nos routes !

Il est inconcevable (1 con cevable) que nous ayons une artère principale (Rue Jules Bertaut) en travaux en plein milieu scolaire ! De tels travaux auraient être planifiés pendant des vacances scolaires lorsque nous savons qu'il y a une maternelle, une école élémentaire, un collège et un lycée dans cette rue !



Je félicite la commune du Tampon pour ce choix de chantier en pleine période d'école ! l'intelligence y pète dans la tête ! à quoi sert M. Lauret dans ce conseil municipal ! N'est-ce pas mon ami Fred ?



VIVE LA DICTATURE TAKIENNE

4. Cimendef le 06/05/2019 09:34

Oui Monsieur Dupuy nous savons que les municipales approchent puisque depuis plusieurs semaines vous préparez le terrain pour votre donneur d''ordre de La Région.

5. Eric le 06/05/2019 09:42

On sent aussi le parti pris dans ce que vous écrivez.



"Dans un rapport hebdomadaire qui s'étend du samedi 27 avril au samedi 4 mai, les "chasseurs" de Band Cochon ont photographié près de 90 dépôts sauvages éparpillés sur 12 communes, soit la moitié des villes de l'île.



Parmi les plus citées, on retrouve des communes des secteurs Sud et Ouest de l'île : 6 pour Saint-Louis, 8 pour Saint-Pierre, 12 pour Saint-Paul, et Le Tampon en première place avec 38 sites de dépôts sauvages repérés. Les autres, à savoir Saint-Denis, Saint-Leu, Saint-Benoît, Sainte-Suzanne, Saint-André, Le Port, Saint-Joseph et l'Etang-Salé, en comptabilisent cinq ou moins."

6. cmoin le 06/05/2019 10:05

Et trois bassins qui va avoir droit à une bretelle de sortie avec la route des tamarins financé par la région,quand est ce que vous en parlez?

7. LBB le 06/05/2019 10:09

C'est bien vu et bien dit, M.DUPUY ! Cela se passe comme ça depuis des lustres....et ça fonctionne quasiment toujours !

L'an prochain nous les verrons comme d'habitude, 15 jours avant le scrutin, faire le tour des marchés pour aller serrer les mains et ça sera reparti pour un tour....Il auraient tort de se gêner, les gens sont tellement " gogos "

8. Laurent le 06/05/2019 10:13

Girondin et les autres socialistes sont réveillés ce matin coup de chance les gars de gauche ne devraient pas faire un bon score aux européennes en tout cas le ps

9. popol le 06/05/2019 10:48

C'est connu beaucoup de Réunionnais met des grabataires au pouvoir après ils se plaignent.

10. Bleu outre mer le 06/05/2019 10:52

8.Posté par Laurent

Didix Fricotin va se présenter surement sur Sin Dni pour la bonne et simple raison. Qu'il va falloir assumer la gestion financière de la Région et la, cela ne va pas être simple pour le suivant(e). Donc j'aimerai que Didix Fricotin assume sa gestion de La Région et que les électeurs le sanctionne de son projet fait à la va vite, aussi sur ses engagements non tenues. Annette est pas terrible, assumer ce que l'on a mis ou pas mis en place est respectable.Le tampon se souvient de son passage et je crois qu'à La région cela va être pareil. A part critiquer ceux qui ne sont pas d'accord avec Didix Fricotin quels sont vos arguments.........

11. GIRONDIN le 06/05/2019 10:57

Laurent

Povre de nous

12. Oscar DUDULE le 06/05/2019 11:12

C'est le rôle des communautés de commune de gérer les déchets et la voirie. Mais au dela, il faut aussi responsabiliser les citoyens.

Je cite un exemple que je connais bien.

A La ravine des Cabris, chemin des châtaigniers, il y a environ 3 mois, des employés de la CIVIS ont tout nettoyé. c'était clean.

Malheureusement , moins d'un mois après les ordures ont recommencé à être jetés par des irresponsables. ordures alimentaires, sacs, pneus, pièces autos et m^me un vieux frigo, ...

Il y a pourtant une déchèterie tout près.

13. pipoteur le 06/05/2019 11:22

Y a longtemps que Zinfos est en campagne! Pas besoin de nous le rappeler.

D'ailleurs pourquoi Saint Denis vous obsède t-il tant que ça? N'y a t-il pas 23 autres communes sur l'île?





14. ZembroKaf le 06/05/2019 11:37



Merci à la "pravda de la region" et son "docile papoteur" de nous faire "rire le matin"...bon encore un an de rigolade...!o!

Résultat : le touriste qui débarque à Saint-Denis est choqué par la saleté de la ville.

Et sortant du "Barachois"...il peut "admirer le plus grand parking sur mer..."la NRL" ...sans roche !!!

Quel image il doit faire de notre "décideur régional" !o! Grâce...à DiDix2020..."la nouvelle lessive"..."sindni"...sera "plisss"propre...!o!Merci à la "pravda de la region" et son "docile papoteur" de nous faire "rire le matin"...bon encore un an de rigolade...!o!Et sortant du "Barachois"...il peut "admirer le plus grand parking sur mer..."la NRL" ...sans roche !!!Quel image il doit faire de notre "décideur régional" !o!

15. bouboul974 le 06/05/2019 12:07

Nous somme d'accord Mr DUPUY les Municipales arrivent à grands Pas, Pierrot n'arrêtent pas de critiquer la Mairie de St Denis!!!! A t-il a Gagner??????

16. bouboul974 le 06/05/2019 12:08

LBB si vous sortez un peu plus vous verrait Annette dans les rues!!!!!

17. Archer974 le 06/05/2019 12:17

Gonflé le maire. C''''est l''''affaire de tous mais je paye mes impôts, alors que la commune et la CINOR arrêtent de s''''empifrer sur notre dos et utilisent l''''argent public à bon escient. Sinon supprimer les services de l''''environnement créer de l''''emploi.

18. Samwinsa le 06/05/2019 14:04

Out propre lartik i montre zélèksions i arrive. Et po un journaliste ou lé pas objectif.

Ou lé payé au moins par domoun ou mett en l''air ?

19. Totoche le 06/05/2019 14:16

Le plus choquant pour moi, c'est l'absence totale de poubelle en bon état entre le barachois et la cité des arts sur le sentier littoral. Résultat, tout les déchets sont par terre et au moindre coup de vent partent dans la mer. Immonde.

20. Bato le 06/05/2019 15:13

LE REPRIS DE JUSTICE SERA IL CANDIDAT..... ?

21. zean le 06/05/2019 17:29

il faut sauver le soldat anette

22. Obama le 06/05/2019 18:52

A Saint André aucune inquiétude de l 'équipe actuelle la ville est sale et les cadavres d'animaux sont sur la voie publique, l herbe pousse (normal) mais elle n'est pas coupée.........Vivement 2020

23. Christi le 06/05/2019 19:49

Pierrot arrêt un peu avec Saint Denis, oui il y a de la saleté , mais qui est responsable, vous le savez alors pourquoi ne pas le dire à eux quand vous les voyez mettre leurs ordures . Le t''as à côté du Creolia , est aussi à côté de votre maison

24. Christi le 06/05/2019 19:53

Le maire de Saint Denis est tout les jours sur le terrain, dans les cantines où il assiste à un repas , visite des établissements qui se trouvent dans sa commune.Didier en fait il autant , son avocat , et vingt centimes en font ils ?

25. " VIEUX CXREOLE " le 06/05/2019 21:19

TOUT A FAIT EXACT MONSIEUR DUPUY : " on voit que les municipales vont arriver" ! ! Mais cela ne s'adresse -t il pas aussi , à certains médias ( dont le Site que vous dirigez )? ? NUS AVONS TOUS "NOS EMPATHIES" OU "NOS ANT6PATHIES" ENVERS TELE OU TELLE PERSONNE ( et c'est humain !). . .

J' ai l'habitude de dire que l'OBJECTIVITEE est un objectif ,un Idéal qu'il fat s"efforcer d'atteindreou de s'en approcher C'est valable sur beaucoup de sujets . . .

--- Pour ce qui concerne l’État DE PROPRETÉ de certaines de nos villes ou de nos sites , le problème peut se résumer -entre autres et ce n'est pas limitatif - à :

- 1)La prise de conscience déterminée de" l’état du milieu" dans lequel nous vivons et d'une volonté réelle de le protéger du mieux possible . . .

-- 2 ) Du refus total de laxisme de la part des Élus qui n' appliquant pas de sanctions exemplaires (après avertissements) à ceux qui ne respectent pas les règlements largement diffusés par les collectivités locales. . . Les fautifs peuvent être repérés la plupart du temps ! ! !

-- IL EST DOMMAGE QUE LA RUBRIQUE "BANDE DE COCHONS " NE SOIENT PLUS PUBLIÉE DANS LES MÉDIAS , PLUS RÉGULIÈREMENT !!