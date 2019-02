▶️ [Pierrot Dupuy] Quand des hauts fonctionnaires gagnent trois fois plus qu’un ministre !

Le 18/02/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 58

Ce matin, je vais vous parler d’une liste secrète. Secrète au point que la plupart des ministres qui ont voulu connaitre les noms et les salaires de ceux qui y figuraient, ont échoué.



Il s’agit d’une liste de 150 noms, ceux des hauts fonctionnaires qui perçoivent les plus hautes rémunérations de la fonction publique.



Le magazine « Complément d’enquête » sur France 2 a enquêté. Normal à une époque où les Gilets jaunes ont les regards braqués sur les salaires des élus et des ministres.



Mais bizarrement, les mêmes Gilets jaunes détournent le regard dès qu’on parle de ceux des hauts fonctionnaires…



Nous vous avons déjà parlé ici à plusieurs reprises de ces directeurs généraux des services de nombreuses collectivités à la Réunion, ou de ces directeurs de SEM financées exclusivement par de l’argent public, qui touchent plus de 10.000 euros net par mois pour certains.



Les Gilets jaunes préfèrent se focaliser, pour des raisons que j’ignore, sur des élus qui touchent entre un peu plus de 1.000 euros pour certains maires et 4.500 euros par mois pour le président de Région.



Quand vous leur en parlez, ils vous répondent : « Oui, mais les élus, avec le cumul des mandats, peuvent gagner beaucoup plus que ça »… C’est oublier qu’il y a désormais une loi sur le cumul des mandats et que de toutes façons, les indemnités des élus sont plafonnées à 8.434€ par mois. Si un élu, grâce à plusieurs mandats, touche plus, l’argent ne lui est pas versé et la différence est rétrocédée à un autre élu qu’il désigne, par ce qu’on appelle le système de l’écrêtement…



Mais revenons-en à ces hauts fonctionnaires qui touchent plus qu’un président de la République, soit 15.140€ brut mensuels, soit 11.800€ net.



Ils seraient au total plus de 600… Sans compter, je le répète, les hauts fonctionnaires basés outre-mer qui, grâce à la surrémunération, dépassent pour certains allègrement ce seuil.



Il y a déjà ceux dont les salaires sont publics. Par exemple le président des marchés financiers qui touche 19.900€ brut, le directeur de l’autorité de la sûreté nucléaire 18.600€ ou encore le directeur du CSA 15.725€.



On parle là de salaires bruts. Mais il y en a au ministère des Finances et du Budget à Bercy qui gagnent beaucoup plus… Jusqu’à 21.000€ net par mois ! Et dans la plus totale opacité. Au point que même les ministres n’arrivent pas à connaitre leurs noms.



Christian Eckert, qui avait été secrétaire d’Etat au Budget, a réussi à s’en procurer la liste. C’est bien le seul. Et il en a montré des extraits à la journaliste de « Complément d’enquête ».



Il était d’autant plus choqué que lui-même, en tant que secrétaire d’Etat, touchait 7.050€ net par mois. Autrement dit, certains des fonctionnaires qu’il avait sous ses ordres touchaient 3 fois plus que lui, dans une totale opacité et impunité…



J’ai une suggestion pour les Gilets jaunes. Pourquoi ne demandez-vous pas à ce que cette liste soit rendue publique ?



Et pourquoi ne pas dire qu’aucun fonctionnaire d’état ne pourrait toucher plus que le président de la République ?



Et ce serait également valable dans les différentes collectivités… Aucun fonctionnaire territorial n’aurait le droit de toucher plus que son maire.



Soit il faudrait baisser les salaires des fonctionnaires les mieux payés, soit il faudrait augmenter l’indemnité des élus.



Ce ne serait, à mon sens, que justice…