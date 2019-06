▶️ [Pierrot Dupuy] Quand la Chambre régionale des Comptes se mêle de politique à la veille des municipales

Le 25/06/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 459

C’est très probablement un hasard mais il faut bien reconnaitre que la sortie, coup sur coup, des rapports de la Chambre régionale des comptes concernant un certain nombre de communes risque d’interférer fortement dans la campagne qui est d’ores et déjà lancée en vue des élections municipales qui doivent se tenir en mars prochain. Soit dans environ huit mois…



Les candidats qui se présenteront à Saint-Denis contre Gilbert Annette et à Saint-Benoit contre Philippe Leconstant, le candidat adoubé par Jean-Claude Fruteau, vont très certainement utiliser les critiques formulées dans leurs rapports par les magistrats de la CRC comme principaux arguments de campagne.



Et il se dit que le rapport sur la gestion de Saint-Pierre devrait sortir très prochainement.



Il faut dire que les magistrats n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère ! Prenons le cas de Saint-Denis : ils reprochent à Gilbert Annette rien moins que du népotisme, du favoritisme, du copinage et surtout le non-respect de la règlementation en matière de marchés publics. Rien que ça !



Les faits sont tellement graves qu’un signalement a été fait au procureur de la République et qu’une enquête préliminaire a été déclenchée.



Prenons un cas, peut-être pas le plus grave mais sans doute le plus choquant dans une ile où sévit un chômage record, celui des embauches de membres de la famille du maire.



Dès le lendemain de la publication du rapport, Gilbert Annette a invité la presse pour faire passer le message que tout ça, c’est rien que des mensonges et qu’il n’a rien à se reprocher. Pourtant, Jacques Tillier dans le JIR a révélé les noms des personnes incriminées, dont ceux par exemple de celle qui est aujourd’hui sa femme, de la fille de cette dernière ou encore de la fiancée de son fils.



Réponse du maire de Saint-Denis ? Elle a été embauchée avant de devenir ma femme. Oui, il a raison, quelques mois avant. Mais ça n’enlève rien au délit de favoritisme, à moins que Monsieur le maire ne nous prouve qu’il ne l’a connue que quelques semaines avant son mariage, que ça a été le coup de foudre intégral et qu’il lui a tout de suite passé la bague au doigt. Nous savons bien que c’est faux…



Par contre, il n’a pas répondu pour sa belle-fille ni pour la fiancée de son fils. Il aurait aussi pu parler de son fils qui a été pendant plusieurs années directeur de cabinet avec un salaire royal et de l’autre qui travaille à la CINOR. Oui, mais c’est la CINOR, pas la mairie de Saint-Denis, va-t-il certainement nous répondre. Comme si on ignorait que le président de la CINOR est un de ses élus et un de ses proches…



Et s’il continue à démentir, nous avons d’autres noms à sa disposition. Nous aurons sans aucun doute l’occasion d’y revenir.



Le bilan n’est guère meilleur à Saint-Benoit. Dans le rapport rendu public hier par Le Quotidien, les pratiques y sont décrites comme « contestables » en matière de dépenses de personnel. La mairie aurait versé des subventions à deux associations pour dissimuler les dépenses exorbitantes de personnel, les fuites d’eau ne sont plus réparées au point que plus de 50% de l’eau se perd en route dans des fuites… Quant à l’endettement de la commune, il pourrait atteindre un seuil critique dès cette année.



Résultat : ces maires, de par leur gestion catastrophique, vont léguer des communes dans un état de délabrement avancé à leurs successeurs. Lesquels vont devoir serrer les boulons. Et ce sont eux qui vont se faire mal voir par la population. Un peu à l’image de Vanessa Miranville, quand elle a repris La Possession des mains de Roland Robert…