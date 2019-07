▶️ Plaine des Cafres: Des éleveurs retiennent des fonctionnaires de la DAAF sur leur exploitation

1. Sérieux le 30/07/2019 07:46



Il faut savoir que la leucose bovine est clairement un scandale à la Réunion ! En métropole pour ça, on brule le cheptel et on interdit la vente ! et ici rien ! On nous fait croire que c'est pas grand chose. TAK qui fait bruler un cheptel et qui nous dit : non non mais c'est rien hein y a pas de souci ! C'est n'importe quoi, ça va être comme l'affaire de la vache folle ! Et on continue à empoisonner notre peuple ! Pour preuve une proche qui travail antenne réunion pour la rédaction d'article, allait justement écrire un article pour dénoncer le scandale de la leucose bovine à la Réunion, et un membre de la DAAF est venu lui mettre la pression pour ne pas sortir l'article ! C'est juste inadmissible ! Il y a eu des articles fait par des chercheurs pour dénoncer la dangerosité de la leucose bovine, et pourtant on continue de consommer le lait et la viande de la réunion ! Bande de pourriture ! Un conseil, prenez du lait et de la viande en provenance de France ou d'un autre pays "sûr", mais pas de la Réunion ! C'est vraiment un scandale !