▶️ Plaine des cafres : Mélusine et Georges Lauret vont porter plainte contre la DAAF

Le 30/07/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 2019

Trois agents de la Direction de l'agriculture et de l'alimentation (DAAF) sont entrés sur leur exploitation hier soir. Mélusine et Georges Lauret ne lâchent rien. Ils retiennent depuis hier soir deux des trois agents de l'Etat sur leur parcelle . "Ce n'est pas une prise d'otages", modère néanmoins Mélusine Lauret.Mais le couple attend toujours une explication claire concernant ce qu'ils appellent une "violation de domicile". Le couple d'éleveurs laitier a décidé de porter plainte à ce titre. Reste à voir si celle-ci aboutira, vu que les agents de l'Etat agissaient après un signalement de mauvais traitement supposé sur le bétail.Peu après midi, et à leur demande, un compte-rendu (voir plus bas) de l'intervention des agents a été remis à Mélusine et Georges Lauret. Ces derniers demeurent dubitatifs quant au contenu de ce bout de papier.