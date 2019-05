▶️ Plus de 1 200 plantes potentiellement dangereuses pour le milieu naturel

Le 22/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 673

Au total ce sont plus de 1 200 espèces à problèmes, considérées comme "potentiellement envahissantes", nous confie Isabelle Bracco, chargée de mission "Espèces Exotiques Envahissantes" à la DEAL. "On s'est dit cela fait beaucoup et nous avons réduit le chiffre à 810, puis c'est sur une liste de 150 espèces que nous nous sommes mis d'accord. Le chiffre parait important mais il évolue sans cesse, au départ nous avions estimer 50 espèces sur l'île, ce matin après les dernières vérifications nous sommes finalement à 60", explique-t-elle.



Ces 150 plantes envahissantes sont interdites, non pas car elles peuvent être dangereuses pour la santé d'autrui, mais car elles peuvent avoir un impact négatif sur le milieu naturel de l'île. Là où elles se développent, les espèces endémiques ne peuvent plus se développer. "On va principalement les trouver dans des aménagements urbains, des parcs de loisirs, de détente, dans les cours de particuliers et puis de façon ponctuelle dans des milieux naturels", précise-t-elle.



Mais ces plantes envahissantes ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis les années 80, la DEAL tente de lutter contre leur invasion. "Ce sont même des milliers d'euros dépensés afin que ces plantes n'envahissent pas plus le milieu naturel de l'île", souligne Isabelle Bracco. Depuis 2014, les choses ont quelque peu bougé car un règlement européen a été mis en place, indiquant qu'une liste spécifique devait être rédigée pour chaque région ultra-périphérique de l'Europe.



Elle ajoute en effet que "les espèces qui ont le plus envahi La Réunion ne sont pas dans la liste. Elles font l'objet d'actions spécifiques, qu'il faudra mener à vie. Elles sont tellement bien implantées, qu'on ne peut plus imaginer faire machine arrière. La liste des 150, c'est plutôt des espèces qui ne sont pas encore très présentes, qui ne sont presque pas encore dans les milieux naturels, on pense qu'il est encore possible de faire machine arrière."



Sur ces 150, certaines ne sont pas encore réellement implantées à La Réunion, mais peuvent potentiellement le devenir. Pour d'autres, ce sera plus difficile, comme celles déjà entrées en milieu naturel ou comme le Tulipier du Gabon, qui se développe à vitesse grand V. Ses racines restent en surface et sont donc beaucoup plus fragiles en cas de cyclone. Très répandu à Mayotte, les Réunionnais le connaissent également très bien avec ses fleurs rouges orange.

"Toutes les plantes exotiques ne sont pas envahissantes", précise-telle. La DEAL a mis à disposition un site qui référence toutes les espèces envahissantes, avec des photos associées pour mieux les visualiser. Mais toutes ces plantes envahissantes ne sont pas interdites. Seules les 150, depuis l'arrêté ministériel, le sont.



Leur importation et leur commercialisation sont donc depuis totalement interdites. "En effet le transport de plante par voie passagère était déjà interdit, mais il l'était via le FRET si la plante n'était pas interdite. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui", précise Isabelle Bracco. Les échanges de plants entre particuliers, encore très répandus sur l'île, doivent également être stoppés.



La DEAL fait réellement un appel à la population, "quand c'est chez eux, le geste c'est de les arracher, ou s'ils en voient ailleurs, dans un milieu naturel par exemple, ils peuvent faire un signalement directement sur le site". Il est vrai que tous les Réunionnais ne sont pas encore prêts à se débarrasser de ces plantes, d'un point de vue culturel, mais aussi financier. Abattre un arbre peut coûter très cher.



Il est vrai que les horticulteurs peuvent encore vendre les autres plantes envahissantes, non interdites par l'arrêté ministériel. "Il faut donc que chacun prenne ses responsabilités, vendeurs, comme acheteurs, afin de préserver les milieux naturels spécifiques de l'île de La Réunion", confie Isabelle Bracco.