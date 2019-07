▶️ Premiers moments de liberté pour Casanova Agamemnon

Le 01/07/2019 | Par RL - AD - LG | Lu 870

Casanova Agamemnon est un homme libre depuis ce lundi matin mais l'ex-détenu n'en a pas fini avec les procédures réglementaires.Après la pose de son bracelet électronique au centre de Domenjod en début d'après-midi, la procédure s'est poursuivie dans la foulée par sa présentation au juge de l'application des peines. Ce magistrat du siège doit signifier à l'ex-détenu les principales modalités des peines restrictives de liberté. Le JAP devrait ainsi lui rappeler qu'il a pour interdiction de se rendre dans la ville de Saint-Benoît, ville dans laquelle ont été commis ses crimes.C'est donc depuis le tribunal de Champ-Fleuri que Casanova Agamemnon boucle une dernière journée marathon en termes de procédure de justice.Casanova Agamemnon goûte depuis ce lundi 1er juillet à la liberté quasi-totale. Il a passé 48 ans sur les 69 années de sa vie en prison.Il bénéficiait tout de même, depuis mars dernier, de permissions de sortie. La première de ces journées avait lieu le 2 mars et l'opération s'était renouvelée ponctuellement chaque mois jusqu'à ce 1er juillet 2019. Ce matin, le détenu annonçait, aux côtés d'un ami d'enfance Jean-Charles Najède et de sa femme Nadège, qu'il allait se rendre en priorité à Sainte-Rose pour rendre visite à son frère malade.Dans un an, si aucun incident ne vient émailler sa vie d'homme libre, son bracelet électronique pourra lui être retiré.