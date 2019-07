▶️ Quand Paul Caro traitait Ibrahim Patel de "malfaiteur"

Le 05/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 579

L’ironie est délicieuse dans l’affaire de Paul Caro : interpellé hier en flagrant délit d’extorsion de fonds en bande organisée (révélation du JIR), l’homme d’affaires et élu de la Chambre de commerce et d’industrie pourrait se révéler être en fait, ce qu’il reprochait à Ibrahim Patel il y a 3 ans : un malfaiteur.C’est lors de l’installation du président de la CCI, le mercredi 23 novembre 2016 , que Paul Caro s’est saisi de son micro de président de séance pour dire ses quatre vérités à Ibrahim Patel : il évoque des "magouilles" et une "association de malfaiteurs" avant de quitter précipitamment la salle.Cerise sur le gâteau, le président de la CCI confie alors à la presse : "Paul Caro a été élu sur notre liste. S’il nous traite de malfaiteurs, peut-être qu’il en fait partie aussi, qui sait ?"Ibrahim Patel et Paul Caro auraient donc vu juste. Le premier a connu beaucoup de démêlés judiciaires en 2018 et le second est actuellement en garde à vue...