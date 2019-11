▶️ Quand des ordures traitent les animaux comme de vulgaires déchets

dans le secteur de la ravine du Plate, elle décide de s'arrêter. À

Les journées se suivent et se ressemblent, tristement, pour les citoyens sensibles à la détresse animale. En l'espace de deux jours, ce sont deux habitantes qui ont fait d'horribles découvertes : des chiens jetés dans des sacs poubelles, comme de vulgaires ordures.Ce lundi, c'est une habitante de Saint-Leu qui a fait la macabre découverte. Intriguée par un sac poubelle placé au beau milieu d'une routel’intérieur du sac, elle découvre un cadavre de chien. "Il était dans une croisée, il y avait une croix et un chiffon rouge à l'intérieur", explique Zoé. Mais elle n’est pas au bout de ses surprises puisqu’à quelques mètres de là, dans la végétation, deux chiots en très mauvais état se trouvent à proximité d'un sachet blanc.À peine les vidéos prises et publiées sur la page Facebook Solidarité pour les chiens et chats créoles , une chaine d’entraide et de conseils se met en place, difficilement car les places en famille manquent.