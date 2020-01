▶️ Ravine en crue: Un déchet flottant non identifié

Le 03/01/2020

Les eaux en furie des ravines en crue sont un spectacle qui peut aussi être impressionnant que désolant. Lundi, sous l’influence de la tempête tropicale Calvinia, les fortes pluies ont gonflé les cours d’eau. L’eau boueuse a dévalé les pentes et a tout emporté sur son passage.



Au Gol à Saint-Louis, les automobilistes patientaient dans les embouteillages, le radier en passe d’être submergé. Au spectacle de la ravine en crue s’est ajouté celui d’un imposant objet flottant non identifié trimbalé dans tous les sens par les eaux déchainées.



A l’instar de cadavres d’animaux, divers encombrants, déchets ménagers ou déchets verts, un frigo - vraisemblablement - a terminé sa vie dans la ravine en crue.



Pour ces pollueurs, la saison humide est une aubaine. Ils comptent ainsi sur les fortes pluies pour "nettoyer" les ravines et surtout se débarrasser de leurs déchets abandonnés discrètement sur les berges. Des déchets qui ont de grandes chances de finir en mer…



Soyez attentifs au tout début de la vidéo :