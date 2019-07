Commentaires (58)

1. Bof le 16/07/2019 18:05

De quoi se mêle cette automobiliste ?

2. sbuba le 16/07/2019 18:25

en même temps, la dame qui insulte, elle a quand même pensé a filmer!!!!

surtout en roulant, faut le faire

en tout cas elle c'est une voyeuse

(...)

3. Manapany boy le 16/07/2019 18:37

L'aventure c'est l'aventure ......

4. DURAND le 16/07/2019 18:42

il y a du X sur ZINFO maintenant

5. kréol fort et fièr le 16/07/2019 18:43

celle qui film doit certainement faire pire 😉 après c'est chacun sa merde je vois pas qu'est ce qu'elle a gagner en filmant sa et publier 👏👏 franchement sans vie sa cherche le buzz

6. Thierrymassicot le 16/07/2019 18:48

Et zinfo974 se veux relayeur de cette badasse qui filme et surtout publie!!! Franchement ici ça commence de plus en plus à sentir l'égout!!!

7. Eric le 16/07/2019 18:53

Cochons ? Cette dame qui insulte les autres est elle née du saint esprit ?

8. Modeste le 16/07/2019 18:55

On notera juste que le lieu s'appelle " p'tit trou" 😂🤣

9. Lalanguenapointlozo le 16/07/2019 18:59

Être voyeur c''''est quand on se cache pour espionner des gens et ce n''''est pas le cas de cette automobiliste car les personnes étaient sur la voie publique, surtout elle était passagère et pas conductrice au moment du film. Vous avez bien visionné aussi

10. moi le 16/07/2019 19:01

et puis là elle peut bien s''en meler car c''est à la vu et à la porter de tous donc oui c''est des cochons car c''est deguelasse d''autres gens vont venir s''assoir la beurk

11. Joseph le 16/07/2019 19:02

ZANIMO !!!!

12. Dubois le 16/07/2019 19:04

Y a pas de mal à se faire du bien, , la filmeuse doit être jalouse MDR



13. Okipazot le 16/07/2019 19:14

Ôter créole bour un peu zot nez oussa i garde a zot....zot vie ek cette zot camarade sera meilleur....

14. Siphodias le 16/07/2019 19:14

@ post 1 : elle se mêle de ce qu'elle voit

@ post 2 : on n'est pas en Angleterre, elle ne conduit pas à droite. Et le voyeurisme ne s'applique pas ici, car ils sont dans un lieu public!!! Ils seraient chez eux, ce serait du voyeurisme, mais pas l!

15. Jack le 16/07/2019 19:20

Ils ne font de mal à personne

16. Zoreil974 le 16/07/2019 19:22

Bon en même temps appeler un arrêt de bus "P'tit trou" çà donne des idées " :)))

17. Katy le 16/07/2019 19:30

Pour les 2 commentaires, faut trouver normal de voir ça en pleine rue? si on laisse faire sa gueule si on les dénonce sa gueule, faut savoir Ce que vous voulez. C inadmissible, y a des endroits plus intime pour ça . Arrêt deconner don’.....

18. Perevince le 16/07/2019 19:39

Mieux vaut faire l'amour que la guerre ... l automobiliste les insulte et filme ... elle ne vaut pas mieux ...

19. Oté la Réunion le 16/07/2019 19:47

Y a pas de mal à se faire du bien. En même temps zot y risque gros

20. Lalanquenapointlozo le 16/07/2019 19:58

Et vous tous qui avaient commenté en mal l''automobiliste qui filme et Bein vous avez tous bien regardé et rincé zot yeux, alors arrête de jeter la pierre parce ke zot lé pa mieux avc zot commentaire à 2 balles.bref c zot ke n''a point de vie! Pff

21. Martine et son grain de sel le 16/07/2019 19:59

ils auraient pu être discrets quand même 🤔





22. Jean HUET le 16/07/2019 20:01

"Avoir un rapport sexuel dans un lieu public est évidemment interdit par la loi."



Vous avez peut-être raison, mais dans le cas qui nous intéresse, notre homme a tout simplement voulu aider cette bonne femme qui, visiblement, avait du mal à atteindre l'ultime marche d'escalier... pour un brin de causette ? Sans doute !

23. Jp POPAUL54 le 16/07/2019 20:19

Une banane à l'orée de la bananeraie.

Et pourquoi elle filme ? ...une grosse jalouse sans doute !

24. Brice le 16/07/2019 20:22

Jalouse...

25. Gainsbourg pas mort! le 16/07/2019 20:25

Des p’tits trous , des p’tits trous , toujours des p’tits trous😂 l’important c’est qu’ils soient allés se confesser après !

26. Ganja le 16/07/2019 20:48

Post 5 a tout dit .

Occupé à dit oteiii

27. Tikaf le 16/07/2019 20:51

Pourquoi tant de haine ds ce bas monde, ils prennent juste leur pied. Et qui les en voudront, à part l'automobiliste qui filmait. Elle est matait donc c'est du voyeurisme et puni par la loi

28. Mango le 16/07/2019 20:53

13 okipazot : tout à fait d''accord avec vous !!!

29. Lucky luciano le 16/07/2019 21:06

Jacquie et Michel sont de retour au pti trou

30. Lila le 16/07/2019 21:07

Zinfos est obligé de publier ça ?????

31. Nabiil le 16/07/2019 21:09



Ils sont libre c tous

Continue ta route ene admirant loll hahah

32. DIDIER NAZE le 16/07/2019 21:19

PIERROT....attention au dérapage. ...il y a une limite à tout....laisse ça à. ...la radio de ....Camille....ton public n est pas le public....de la.....colombe. ....

33. Choupette le 16/07/2019 21:30

Et si des enfants passaient par là ?



Après on s'étonne que les gosses reproduisent ces actes à l'école sur leurs condisciples.

34. Choupette le 16/07/2019 21:32

31.Posté par Nabiil



Heureusement que là ce n'était pas une chèvre, hein ... ?

35. Tommy Maillot le 16/07/2019 21:44

Ils faisait sans doute froid à salazie😂❄️rien de mieux pour cette cause ;-)







36. Anonyme974 le 16/07/2019 21:48

L'endroit porte bien son nom.

37. Soulage le 16/07/2019 21:48

Trop drôles les commentaires, certains ne sont pas choqués que le couple baise comme des chiens sur le trottoir devant tout le monde, mais insultent la dame qui les a dérangés... Chaleur tropicale....

38. Capitaine le 16/07/2019 22:42

Faites l'amour pas la guerre . Qu'est-ce qu'on en a à F...........?

39. Chouchou pei le 16/07/2019 22:47

Mdr ptit trou alrs ... porte bien son nom.. a zot cmt zot y rale ca 🤣

40. La vie le 16/07/2019 22:48

Pour une fois que des gens se font plaisirs… que vos news sont des bonnes nouvelles et que des gens vivent… prennent un peu de plaisir et profitent de l’amour. Arèt fé siè do moun ek komeraz… laisse do moun prend plaisir si zot i ginye pa sinon trap un bois sorbet

41. Val le 16/07/2019 22:56

Moi je dirais , le premier à être condamné c'est l'automobiliste vu c'est un voyeur , il avait pas en aucune raison d'avoir filmé cette scène et en plus la publier .!

42. Tipoul le 17/07/2019 01:15

Préméditation !! Car sinon elle filmait quoi ???? La nature?????

43. Grangaga le 17/07/2019 01:44

Sé lo kominn' domin lé ….bézé là……

Y fo li trouvv' in n'ott' nom...........

As'tèrr' lo "P'ti Trou" finn'.....boussé....

44. DIDIER FRUTEAU DE LACLOS le 17/07/2019 06:21

C le monde a l''envers. Tolérer ça, c''est toléré pire en espace publique la prochaine fois. Partout où on ira faudra fermer les yeux de nos enfants? C intime faîtes ça caché.

45. Ti trou le 17/07/2019 06:28

Oté en plus elle filme les gens sans leur consentement. Li norai dut mettre la video sur P......, au lieu de zinfos.😂

46. Emadisega le 17/07/2019 07:04

Et si zot lavais un ti marmaille t arrive au même moment pour attendre le bus ?

Zot naurais dit la même chose?

47. Ti pay le 17/07/2019 07:08

Respect pour demoun surtout si n'a marmaille

48. Nico le 17/07/2019 07:19

Sérieux la femme t po filmer la route c par hasard que la tomber su bana..arette faire chier et dire que c voyeur ..la pa filmer exprès et la publier.tt le monde allons faire dans chemin puisque apparemment i gène personne..

49. Taloche le 17/07/2019 07:30

Ils exploraient le lieu et finissent par trouver réellement où se situe le 'p'tit trou'

50. Mimi le 17/07/2019 07:33

Déjà un la femme pour filmer n'aurais du punir a elle dont moin mi dit si le band Moune i voit la vidéo aller porte plainte directe et puis mi comprend pas certe c'est un lieu public pas trop bien si n'a marmaille est tout mais c'est la vie !!

51. vérité le 17/07/2019 07:34

pr l'automobiliste qui a filmé son permis de conduire doit etre suspendu , en filmant elle met la vie des autres conducteurs en danger , avec un risque de perte de controle du véhicule.

52. Bertrand GERARD le 17/07/2019 07:53

Nous connaissons donc les raisons de la démographie galopante de l'ile..........

53. Modeste le 17/07/2019 08:27

Juste une question à certains....si cela se passait devant chez vous vous feriez quoi???? liberté je veux bien mais bon.....il y a aussi le respect de l'autre!

54. jeanot le 17/07/2019 08:28

il faut savoir que les protagistes pourraient porter plainte car je ne pense pas qu'ils aiient donnés l autorisation de cette diffusion



la personne qui a filme n'a t elle jamais fait un partie de jambes en l air dans un endroit particulier





55. matou974 le 17/07/2019 09:06

et alors, quoi bande cochon? t'es jalouse?

56. Le Jacobin le 17/07/2019 09:19

"P'tit Trou"



Le lieu s'y prête !



Si je passe dans ce lieu avec une dame bien intentionnée, en lisant le panneau je ferais de suite la connexion avec la chose, si elle se connecte à mon antenne nous pourrions facilement emmètre des ondes positives.



La nature est belle, les oiseaux chantent, pas d'intrus en vue....pourquoi pas?



Le couillon qui à pris la photo avait le choix de détourner son regard il ne l'a pas fait.

57. ZembroKaf le 17/07/2019 09:20

Le monsieur s'occupe bien...du "p'tit trou"...lol !!!