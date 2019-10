▶️ Rudy Damour, policier à Paris: "On savait qu'on devait rester un certain temps en métropole mais pas toute notre carrière"

Le 15/10/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1350

Originaire de Salazie, Rudy Damour réussit le concours d'entrée de la police nationale en 2007 et intègre l'École de Police en 2008. Directement affecté en région parisienne au tribunal, il travaille ensuite en commissariat avant de rejoindre son affectation actuelle en Compagnie de Sécurité et d'Intervention (CSI) sur le Val de Marne.

Après plus de 12 ans de service, il a toujours été affecté en région parisienne. Rudy Damour est membre de GPx (Gardiens de la Paix), un collectif, créé en 2014, qui regroupe des fonctionnaires de police originaires de l’outre-mer. GPx974 a pour but de permettre aux policiers de faire remonter leurs problématiques rencontrées au quotidien dans leur travail.



La problématique récurrente rencontrée par les policiers originaires de l'outre-mer est la mutation. La création d'un collectif a permis à ces policiers de faire entendre leur cause avec plus de poids. En effet, avant cela, chaque policier se tournait de manière individuelle auprès de son syndicat. Aujourd'hui, avec le collectif, c'est une cause globale qui est défendue et qui se fait entendre.



Il aura fallu 3 années à GPX pour se faire entendre et être écouté au niveau gouvernemental. Pour ce faire, GPX s'est tourné vers les parlementaires ultramarins afin de se faire entendre. Au final, les Ultramarins obtiennent après plusieurs années de combat la prise en compte légale des centres d'Intérêts matériels et moraux (CIMM) dans les critères de mutation suite à une proposition de loi de la députée réunionnaise Éricka Bareigts.



"On savait qu'on devait rester un certain temps en métropole, mais pas toute notre carrière", insiste Rudy Damour. Si l'attente est encore trop longue pour les fonctionnaires de police qui désirent rentrer au pays, cette avancée fut toutefois notable.