▶️ Saint-Denis: Le défilé du 14 juillet au Barachois

Le 14/07/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 2398

Le défilé du 14 juillet jouit d’une très grande popularité auprès des Réunionnaises et des Réunionnais qui s’y rendent bien volontiers en famille. Entre 5 et 10 000 personnes y assistent chaque année.

Comme chaque année, le défilé est précédé d’une prise d’arme et d’une remise de décorations. Le début de la cérémonie se situe aux alentours de 9h50. Cette année les troupes sont commandées par le Colonel Revel, chef d’état-major interarmées des forces armées dans la zone sud de l'océan indien.



Dès la fin de la cérémonie, le public pourra apprécier le défilé aérien avec à l’honneur trois aéronefs des FAZSOI (1 CASA et 2 PANTHER), un hélicoptère EC 145 de la Gendarmerie nationale et un hélicoptère du type H135 T3 du SMUR.



Viendra ensuite le défilé des troupes qui sera précédé pour la première fois à Saint-Denis, d'un saut de 10 parachutistes au dessus du Barachois qui atterriront à la caserne Lambert . Se succéderont à l'issue de ce saut, les troupes au sol qui sont composées de :



- La gendarmerie nationale,

- Le 2e régiment de parachutistes d’infanterie de Marine (2e RPIMa),

- Le régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R),

- La base navale de Port les Galets,

- Le détachement air 181 « Lieutenant Roland Garros",

- La direction du commissariat d’outre-mer des FAZSOI et groupement de soutien de la base de défense La Réunion-Mayotte,

- La police nationale – direction départementale de la sécurité publique (DDSP),

- La police nationale – délégation au recrutement et à la formation de la Police Nationale de La Réunion-Mayotte,

- Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS),

- La direction régionale des douanes et droits indirects,

- L’administration pénitentiaire,

- Les jeunes volontaires du service civique,

- L’association départementale de protection civile (ADPC),

- La société nationale de sauvetage en mer (SNSM),

- Le secours catholique,

- La Croix rouge,

- La Croix blanche.



Pour finir, débutera le défilé motorisé qui se compose de :



- La gendarmerie nationale,

- Le 2e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (2e RPIMa),

- La police nationale (DDSP),

- Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS),

- Le service d’aide médicale urgente 974 (SAMU 974).



La fin de la cérémonie est prévue aux alentours de 11h45.