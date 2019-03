Commentaires (13)

1. Le Jacobin le 01/03/2019 08:40

Il y a un passage piéton à cet endroit, la Police Municipale est toujours présente à l'heure de l'école, une question se pose?

2. inconnito le 01/03/2019 08:49

La voiture est un arme p****. T'envoie ton marmail tranquille à l'école et une personne accèlere dans un endroit fréquenté par des enfants c'est grave quand même. Il faut que la loi sois plus sévère non de dieu.

3. Matt le 01/03/2019 10:13

Inconito la femme à était aveuglé par le soleil c''est au enfant de faire attention au voiture vérifier toujours si la personne vous a vu ou pas beaucoup de gens traverse sans regarder les voitures

4. des mots crasse hiiii ! le 01/03/2019 10:31

passage sur élevés..probleme réglé..

5. cmoin le 01/03/2019 10:36

Sur un passage piéton ds d'âne en plus!

Elle na aucune excuse,elle doit laler en prison à vie!

6. MARIE le 01/03/2019 10:38

il appartient a chacun de faire attention car il peut y avoir un élément inconnu qui se fait present

7. Angèl le 01/03/2019 10:39

Ce nes que des enfants dnc c au conducteur de fair gaffe car un endroit frèquentè, et sur un passage surlevè + passage pièton+soleil torai rouler moin car soleil t''aveugle et toi rouler en mode non dsl les accidents arrive mes la c tro. Pauvre gosse

8. La bonne excuse ! le 01/03/2019 11:24

Le soleil, voilà le responsable ! Il s''est mis brutalement devant cette pauvre conductrice...

Quand on est ébloui et que l''on ne voit plus, ON ralenti, on s''arrête au besoin, on ne roule pas sans visibilité, JAMAIS, c''est criminel surtout en ville !



9. Quelle blague ! le 01/03/2019 11:29

Un groupe de six enfants serait invisible alors ?

C'est cet affreux soleil le responsable alors, madame continue de rouler, assez vite au vu des victimes, sans visibilité ? Dans le brouillard, elle fait pareil ?

Par hasard son gsm n'aurait pas servi?

10. Mll le 01/03/2019 11:31

Tout à fais d'accord avec poste 3

11. gaston le 01/03/2019 11:38

Il roule très vite dans ce coin et ne respect pas la priorité et les piétons , c 'est la roulette russe , c 'est le laissé aller de la mairie .

12. Dorian le 01/03/2019 11:46

J'adore tous les commentaires des gens qui savent pas ce qui s'est passé et qui expliquent ce qu'il faut faire.

Vous étiez pas là, vous connaissez rien à au contexte. Alors gardez vos avis bidon pour vous ;-)