▶️ Saisie de drogue à Gillot: Les deux jeunes femmes condamnées à de la prison ferme

Le 06/03/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1018

Samedi matin, deux femmes âgées de 22 et 20 ans ont été interceptées à l'aéroport de Gillot avec près de 15kg de résine de cannabis et 6000 cachets d'ecstasy dans leurs valises.



Originaires de Marseille, elles sont soupçonnées de faire partie d'un important trafic, que la justice réunionnaise tend à démanteler depuis plusieurs semaines. En effet, ce n'est pas la première prise que les douaniers de l'aéroport font depuis ce début d'année 2019.



Une enquête a été ouverte pour transport détention et importation de drogue. Le but étant de savoir également si cette saisie est en rapport avec les précédentes.



Les deux femmes ont donc immédiatement été placées en garde à vue samedi dans l'après-midi. Leurs gardes à vue ont été prolongées à deux reprises jusqu'à ce mercredi, où elles ont été jugées dans le cadre d'une comparution immédiate.



La procureure a requis 4 ans de prison pour celle qui voyageait avec la carte d'identité d'une autre femme et dont la valise a été interceptée. Une peine de 3 ans a été requise à l'encontre de celle dont le contenu de la valise a été distribué. Un mandat de dépôt ainsi qu'une interdiction de séjour de 5 ans à La Réunion ont par ailleurs été requis pour les deux prévenues.



Pour la défense - qui a demandé du sursis - les deux jeunes femmes au casier judiciaire vierge n'ont pas pris conscience de la gravité des faits. Elles pensaient juste passer des vacances entre copines.



Elles écopent finalement de 3 ans de prison avec mandat de dépôt, sont relaxées quant au délit d'importation et ont interdiction d'entrer sur le territoire réunionnais pendant 5 ans. Elles devront par ailleurs s'acquitter d'une amende de 142 000 euros.