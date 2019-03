▶️ Salaire du directeur de la SPL Edden: "Je crois que ce n'est pas une bonne idée"

Le 06/03/2019

L'embauche d’un directeur de la SPL Edden créée par le Département continue d'être commentée. La raison : les émoluments qui seraient dévolus à son futur directeur, soit 14.000€ par mois.



L'assemblée plénière du conseil départemental tombait à point nommé ce mercredi pour que les élus affichent publiquement leur avis sur ce recrutement qui fait jaser. Le conseiller de la majorité Jean-Jacques Morel a pris la parole au cours de la séance pour interpeller le président Cyrille Melchior.



Pour Jean-Jacques Morel, du groupe Objectif Réunion, "en ces temps troublés, le symbole est important (...) La presse nous interroge sur EDDEN et notamment sur le candidat choisi : je crois que ce n'est pas une bonne idée (…) On doit s'interroger sur la rémunération des responsables publics et être extrêmement vigilants", a lancé le conseiller départemental du canton Saint-Denis 3, s'adressant directement au président du conseil départemental.



"Vous le dîtes vous-même, la collectivité n'a plus d'argent et dans le même temps, la rémunération du responsable de la SPL est plus qu'excessive au regard du contexte économique et social de l'île (…) Je regrette cette forme de légèreté qui fait mauvais genre et qui donne un sentiment de malaise compte tenu de la situation préoccupante de notre pays", a-t-il interpellé au cours de la séance plénière.



Jean-Jacques Morel interrogé en fin d'assemblée plénière par Samuel Irlepenne :