▶️ Salon de l’Agriculture : Le Département veut présenter "un plan de développement pour l’agriculture" avant la fin 2019

Le 26/02/2019 | Par Outremers360 | Lu 359

À l’occasion de l’inauguration des 600 m2 du Village de La Réunion au Salon international de l’Agriculture, le Vice-président du Conseil départemental réunionnais, Serge Hoareau, en charge notamment de l’Agriculture, a annoncé la présentation avant la fin 2019 d’un "plan de développement de l’agriculture réunionnaise".

"Nous sommes en train de réfléchir, avec le monde agricole, à un plan de développement pour l’agriculture réunionnaise et nous espérons pouvoir le présenter d’ici la fin de cette année aux instances que sont la DAF, et au niveau de l’Europe puisque s’il n’y a pas le FEADER, notre agriculture ne peut que mourir", a déclaré Serge Hoareau en marge de l’inauguration du stand de La Réunion au Salon de l’Agriculture. "L’agriculture à La Réunion dépend de ces aides européennes", a-t-il insisté, "les fonds FEADER que nous gérons en tant qu’autorité de gestion, ce ne sont pas moins de 385 millions d’euros qui sont investis sur notre agriculture sur la période 2014-2020. À ces aides européennes, il faut rajouter les contreparties de l’État, du Conseil départemental, de la Région. Et le tout représente une enveloppe de plus de 520 millions d’euros que nous mettons à la disposition des agriculteurs et de nos éleveurs".



Représentant "plus de 25 000 emplois", l’agriculture réunionnaise repose sur trois piliers : "bien sûr la filière canne-sucre, mais également les filières fruits et maraichage, et enfin la filière animale. Ce que nous visons, en soutenant nos filières, c’est l’autosuffisance alimentaire, c’est un véritable objectif que nous nous donnons et sur nos produits de qualité, de niche, nous souhaitons les faire connaitre au plus grand nombre". "C’est une belle unité que nous montrons au Salon international de l’Agriculture", s’est également réjoui le Vice-président du Département en charge de l’Agriculture. "C’est une Réunion solidaire, qui a connu beaucoup de difficultés en 2018 et nous voulons véritablement donner un nouveau souffle au monde agricole de La Réunion".