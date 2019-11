▶️ Sans clim' et les vitres bloquées, il trouve la parade...

Le 28/11/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 3299

Votre voiture a décidé de vous rendre la vie dure ! Vous êtes-vous déjà retrouvé sans un brin d'air froid dans l'habitacle et avec des vitres qui refusent obstinément de fonctionner alors qu'il fait plus de 30° ?



C'est visiblement ce qui est arrivé ce mercredi à un automobiliste du sud. Quand la poisse vous accompagne ainsi, ne reste plus qu'à avoir un peu d'imagination, tout en restant vigilant néanmoins pour la sécurité de tous...



Cet automobiliste et son passager ont décidé de rouler les portes légèrement ouvertes sur le boulevard du front de mer de Saint-Pierre. Un geste qui n'a pas échappé au passager du conducteur qui les suivait.



Une idée à ne pas reproduire évidemment, même à faible allure comme ici. N'oublions pas que la route se partage avec les motards et les cyclistes ! Le vidéaste amateur qui nous envoie cette vidéo nous confirme d'ailleurs qu'il a failli y avoir un choc. Le passager a juste eu le temps de fermer sa porte lorsqu'un cycliste est arrivé à hauteur de la voiture côté droit.