▶️ "Si nous n'améliorons pas dès aujourd'hui le quotidien de nos gramounes, ce n'est pas demain que l'on pourra le faire"

Le 07/12/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 469

"Un quart des habitants auraient 60 ans ou plus (...), une proportion deux fois supérieure à celle de 2013. L'effectif des personnes âgées de 75 ans ou plus, encore très faible actuellement à La Réunion, serait multipliée par quatre"

C'est un rendez-vous d'un genre nouveau que le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) souhaite pérenniser. Dans la continuité de la semaine bleue qui s'est déroulée en octobre dernier, une semaine dédiée aux personnes âgées, le CESER a convié la presse ce mercredi pour son premier "Café du territoire". La structure présidée par Dominique Vienne s'est en effet autosaisi de la thématique du vieillissement de la population réunionnaise et en a profité pour présenter sa contribution intitulée "Le défi de l'union de tous les acteurs du territoire face au vieillissement de la population réunionnaise".Ces échanges entre les différents acteurs institutionnels et associatifs avaient deux objectifs: la première, de réfléchir aux actions à conduire afin de mieux anticiper et la seconde, répondre aux besoins des Réunionnais pour favoriser leur "bien-vieillir". Une étude réalisée par l'Insee, en partenariat avec le CESER, a démontré que d'ici 2050, il y aura autant de seniors que de jeunes dans la population réunionnaise:Ce constat fait, le CESER, qui appelle tous les acteurs concernés (institutions, pouvoirs politiques et associations) à travailler ensemble, a dévoilé lors de sa séquence quatre grandes préconisations. La première d'entre elles est. Pour rappel le Département a récemment lancé son Plan Seniors pour améliorer dans les prochaines années la prise en charge de nos gramounes. À ce titre, "les autres acteurs sont invités à inscrire leur action en cohérence avec ce Plan, et ce sur la base d'une volonté affichée de la collectivité départementale de travailler dans un esprit de partenariat", insiste le CESER, qui invite le conseil régional à s'associer au Plan Seniors départemental.Deuxième grande recommandation du Conseil:(ensemble des produits et services destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans) dans l'île avec le soutien des entreprises qui accompagnent "de façon responsable" le vieillissement de la population. "Parallèlement, le développement des compétences réunionnaises répondant aux conséquences du vieillissement de la population et aux besoins des personnes vieillissantes constitue un enjeu à saisir dès aujourd'hui pour ne pas être débordé dans l'avenir", précise la structure. Il est demandé à la collectivité régionale de "structurer une filière silver economy réunionnaise viable, sociale et solidaire" mais aussi de soutenir les entreprises qui accompagnent le vieillissement de la population. Aux autres collectivités comme le Département, les communes ou encore les EPCI, en partenariat avec les acteurs de la formation sur le territoire, le CESER leur recommande "d'assurer la formation tout au long de la vie des agents territoriaux et de professionnaliser les aidants familiaux".Concernant le mieux penser et la la construction d'un cadre de vie pour favoriser le "bien-vieillir" de la population, le CESER invite à. Une anticipation qui doit passer par le Conseil par le développement de solutions alternatives qui répondent à la demande de maintien au domicile. De plus, "la lutte contre l'isolement des personnes vieillissantes doit faire l'objet d'une politique globale qui ne soit pas uniquement curative et/ou sociale" insiste le CESER, qui demande notamment au conseil régional de "favoriser le financement de la construction et la réhabilitation des logements sociaux répondant aux besoins d'une population vieillissante" ou encore de soutenir le développement d'offres de transport sur de courtes distances "dans le cadre associatif ou bénévole ou sur un modèle économique et solidaire".Enfin, dernière grande recommandation du CESER,avec une augmentation du nombre de places disponibles dans les EHPAD, un meilleur "partage des données sur la situation des personnes âgées à La Réunion ou encore l'amélioration des conditions de résidence mais aussi d'exercice des aidants familiaux et des familles d'accueil par le biais de la formation". "Si nous n'améliorons pas dès aujourd'hui le quotidien de nos gramounes, ce n'est pas demain que l'on pourra le faire", martèle l'anthropologue et prêtre jésuite Stéphane Nicaise, également vice-président du CESER, en charge de la commission "Qualité de vie, culture et solidarité".