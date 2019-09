▶️ Social: Le Département de Mayotte et la commune de St-André mutualisent leurs moyens

Le 02/09/2019 | Par SI | Lu 95

Une nouvelle convention a été signée ce lundi par le Département de Mayotte avec cette fois-ci la commune de Saint-André. Cette convention entre les deux collectivités vise à mettre en oeuvre -via le CCAS de la commune et la délégation de Mayotte dans l'île- une politique de proximité à l'égard des Mahorais en vue de les accompagner dans leurs projets de vie, d'insertion, de formation et de création d'entreprise, mais aussi un renforcement des solidarités et de la cohésion sociale envers les concitoyens mahorais.



Cette aide réciproque entre les deux collectivités passera notamment par la mise en place d'actions de sensibilisation et de permanences dans les locaux du CCAS de Saint-André ou autre service social. L'objectif: répondre au mieux aux problématiques des familles en provenance de Mayotte en proposant le soutien et l'expertise du service social de la délégation de Mayotte à La Réunion.



"Les travailleurs sociaux de la Maison de Mayotte travailleront avec le CCAS de Saint-André pour lutter contre la misère, l'exclusion et l'incompréhension afin de faire baisser la tension de telle sorte que tous ceux qui vivent sur le sol réunionnais vivent ce développement fraternel cher à notre coeur et qui est notre idéal", indique le maire de Saint-André.