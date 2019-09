▶️ Sortie botanique au Colorado, à la découverte de nos plantes péi

Le 01/09/2019 | Par SI | Lu 494

Quoi de mieux pour se vider l'esprit qu'une petite sortie botanique au Colorado pour redécouvrir nos plantes lontan ? C'est ce qu'a proposé la semaine dernière l'association Donn La Main, basée à La Montagne, en compagnie du naturaliste Raymond Lucas, véritable puits de savoir sur la flore locale.



Présidée par Philippe Catherine, l'association Donn La Main, créée en 2017, se donne pour missions de proposer sur tout le territoire du quartier de La Montagne des actions de proximité en direction des personnes en difficulté, à faibles revenus, en situation d'isolement ou d'exclusion sociale. Elle souhaite également œuvrer dans le domaine de l’accompagnement vers l’insertion professionnelle, personnelle, avec pour objectif "de restaurer les liens familiaux et scolaires". Les locaux de l'association, "prêtés gracieusement par la mairie" salue Philippe Catherine, sont situés au 8e km en face de la piscine, juste au-dessus de la mairie annexe.



Plusieurs ateliers sont proposés par Donn La Main, comme des ateliers de tressage de feuilles végétales (coco, lataniers, vacoas), de confection de produits ménagers à base de produits naturels, sans oublier des ateliers de couture/broderie (création d'objets réutilisables en tissu, sets de petit-déjeuner, sacs de course) ou de bricolage spécialement destiné aux femmes. L'association s'occupe aussi d'accompagner des personnes en situation de fracture numérique pour leurs démarches en ligne (Impôts, CAF, CGSS) ou les aider à rédiger leurs CV et lettres de motivation.



La structure propose également des débats et des échanges sur des évènements de la vie sociale (parentalité, violences intrafamiliales, addictions…) ou des sorties nature à la découverte de la faune et la flore locale.



La dernière a justement eu lieu le 21 août dernier sur le site du Colorado, qui compte bon nombre de plantes endémiques et médicinales. Une visite faite en présence de Raymond Lucas, naturaliste bien connu des Réunionnais, véritable référence dans ce domaine. "Cette action s’inscrit tout à fait dans le cadre des missions que s’est fixée l’association: proximité, écologie, découverte et appropriation de son environnement. Elle répond aussi aux attentes de la population en recherche du naturel et d’authenticité", explique Philippe Catherine.