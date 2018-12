▶️ Sri-Lankais : Zone d'attente ou remise en liberté ?

Le 19/12/2018 | Par A.D-R.L | Lu 348

Les auditions des 52 Sri-Lankais ont pris fin aux alentours de 15h ce mercredi . Les avocats des demandeurs d'asile se sont exprimés à la sortie de l'audience, après avoir effectué une plaidoirie commune. 51 procédures ont été dressées pour les 62 personnes arrivées à La Réunion vendredi, les enfants étant rattachés. 10 décisions ont pour le moment été rendues par l'OFPRA, 8 refus et deux accords de demande d'asile. L'OFPRA assure pouvoir instruire la totalité des demandes pour les 52 migrants restants et statuer au plus tard samedi.Reste à savoir quelle sera la décision du juge des libertés quant au sort des Sri-Lankais entendus ce jour. Les avocats ont en effet tenté de mettre en évidence le non-respect des droits des 62 personnes."Soit il (le juge NDLR) considère qu'il y a eu violation de leurs droits et la procédure est annulée. Soit il considère qu'il n'y a pas eu de violation - mais cela nous étonnerait - et leur maintien en zone d'attente est prolongé", explique Me Ali.Dans le premier cas de figure, les Sri-Lankais seraient alors remis en libertés et logés aux frais de l'administration, dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile. Dans le second cas, ils resteraient en zone d'attente et pourront à l'issue du délais de 8 jours, effectuer une nouvelle demande d'admission. Le délibéré devrait être rendu dans la soirée.