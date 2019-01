▶️ St-André: La communauté tamoule célèbre le Cavadee

décoré de fleurs et d'icônes.

évoque le fardeau des fautes, la rédemption et la victoire du bien sur le mal.

La communauté tamoule célèbre ce lundi le Cavadee, à Saint-André comme à Saint-Louis. Après dix jours de préparatifs, de prières, d'abstinence sexuelle et de carême, les fidèles participent à une procession en l'honneur du dieu Muruga.Les pénitents portent un portiqueLe CavadeeC'est un rituel de purification et de victoire sur soi dans lequel les fidèles font des offrandes pour remercier leur divinité de ses bienfaits. Certains dévots se transpercent le corps d'aiguilles en argent en forme de Vel, symbolisant la lance de Muruga. Plantées dans la langue, elles matérialisent le vœu de silence.Dans l'Est, le défilé religieux a démarré à la Rivière-du-Mât-les-Hauts, en direction du Temple Siva-Soupramanien "Ti Bazar".Le live à découvrir ici (images :