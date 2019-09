14. Joseph322 le 17/09/2019 21:06



Au moins certains agissent a leur maniére

( meme original)

contre des géants manipulants et rendant les masses malade tout en étant de plus en plus riche.

Bon début!

la suite dans un monde idéal .....

la véritée

sur les manipulations désinformations meurtrières des géants milliardaires

et les véritables solutions alternatives parfois a

retrouver et parfois veilles comme le monde

pour un long terme sain

SVP ne riez pas non plus a moins que votre rire sois celui d une personne satisfaite

de s etre fait manipulé et escroqué depuis sa plus tendre enfance....

sur le sujet de l eau ( l eau public l eau mineral en boutteille )

il s agit encore qui sait .....d une inutile

éniéme

manipulation de masse

qui enrichie en milliard certains

pendant que d autres

ont une santé et un cerveau défaillant voir dégénérant

peut etre n y a til jamais eu de problème réél d eau ( mis a part rare cas extreme)

et peut etre certains hommes trés malins ont créé un problème la ou il n y en avait pas avec l eau

qu il existe déja une solution unniverselle mais qui fera moins de milliardaires

mais j en ai déja trop dit lol

peut etre...

BON allez je lache le morceau avant Noël et sans devenir milliardaire au passage...

Il n y a jamais eu besoin de boire et encore moins d acheter de l eau en bouteille plastique ...

l eau du robinet pas terrible tout le monde le sais déjà...les minéraux il y en a pas besoin en bouteille

alors la vrai eau bénite l lol mais pas pour les milliardaire au pouvoir c est l eau ...........................

distillée oups