1. Zoé le 23/12/2019 18:40



Toujours le même dilem entre sécurité et vieux arbres. Pourtant un arbre c est beau, parfois c est même sacré. C est comme si on venait tuer la personne la plus âgée du quartier en lui disant c est bon t as bien vécu, laisse la place! C est mole ...