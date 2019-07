29. Grangaga le 15/07/2019 19:47



AH ÇA IRA



Ah ça ira ça ira ça ira

Les aristocrates à la lanterne

Ah ça ira ça ira ça ira

Les aristocrates on les pendra



V'la trois cents ans qu'ils nous promettent

Qu'on va nous accorder du pain

V'la trois cents ans qu'ils donnent des fêtes

Et qu'ils entretiennent des catins

V'la trois cents ans qu'on nous écrase

Assez de mensonges et de phrases

On ne veut plus mourir de faim



Ah ça ira ça ira ça ira

Les aristocrates à la lanterne

Ah ça ira ça ira ça ira

Les aristocrates on les pendra



V'la trois cents ans qu'ils font la guerre

Au son des fifres et des tambours

En nous laissant crever d'misère

Ça n'pouvait pas durer toujours

V'la trois cents ans qu'ils prennent nos hommes

Qu'ils nous traitent comme des bêtes de somme

Ça n'pouvait pas durer toujours



Ah ça ira ça ira ça ira

Les aristocrates à la lanterne

Ah ça ira ça ira ça ira

Les aristocrates on les pendra



Le châtiment pour vous s'apprête

Car le peuple reprend ses droits

Vous vous êtes bien payé nos têtes

C'en est fini Messieurs les rois

Il n' faut plus compter sur les nôtres

On va s'offrir maint'nant les vôtres

Car c'est nous qui faisons la loi



Ah ça ira ça ira ça ira

Les aristocrates à la lanterne

Ah ça ira ça ira ça ira

Les aristocrates on les pendra



Bin a koz' satt' la, lé ankorr' ......vivan, pankorr' s'ansiré, oté ???????

Et lo bann' z'Al'zéryin la kass' La Franss' èk' zot' vik'twarr'......(an Franss'), pankorr' rantt' la zol' , oté ??????

Po pa di ....anvoy'll' a zot' dann' zot' péï......vik'tor'yièz'......

La Rényion nou la pi lo drwa .......ès'primé, alorss' ??????

Bin kossa va arètt' a nou, manz' la bou.........