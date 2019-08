▶️ St-Pierre: Près d'une tonne de viande partagée pour l'Aïd el-Kebir

Le 13/08/2019

Une fête placée sous le signe du partage et de la solidarité. Les musulmans fêtent depuis hier l'Aïd el-Kebir, ou l'Aïd el-Adha.



La plus grande fête du calendrier musulman célèbre la fin du pèlerinage à La Mecque, "le hajj", cinquième pilier de l’islam, au lendemain de l’ascension du mont Arafat. Ibrahim, ou Abraham, se tenait prêt à sacrifier son fils Ismaël pour prouver sa foi quand l’ange Djibril, ou Gabriel, a remplacé l’enfant par un bélier, relatent le Coran et l’Ancien Testament.



Un sacrifice resté dans la tradition. Depuis trois ans, l’association Volontaires d’entraide musulmane organise "la Grande fête" à St-Pierre. Cette année, trois bêtes ont été sacrifiée selon les rites religieux et le respect des règles sanitaires. Ce mardi matin, 2 kilos de viande ont été distribués soit près d'une tonne de viande dans la cour de la mosquée dans un esprit de partage.