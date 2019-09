▶️ Ste-Rose: Le centre-ville à la relance avec la pose de la première pierre de la future ZAC

Le 03/09/2019 | Par SI | Lu 221

Le centre-ville de Sainte-Rose va faire peau neuve. À l'occasion de l'inauguration ce lundi de la résidence Rosacae, le maire Michel Vergoz a profité de la venue du préfet Jacques Billant et de la sous-préfète de St-Benoît Véronique Beuve pour dévoiler le projet de redynamisation du centre-ville. Un projet qui passera par l'aménagement de la ZAC Centre-Ville, située derrière la gendarmerie, mais aussi d'une boucle touristique qui reliera le centre au littoral.



La ZAC Centre-ville accueillera, à terme, 212 logements et la totalité de ses infrastructures sera livrée à l'horizon 2023. La réalisation de cette ZAC a été scindée en deux phases avec une moitié nord et une moitié sud. La moitié nord comprend deux tranches de travaux. La première, réalisée entre 2015 et 2016, a permis de réaliser des ouvrages hydrauliques. La seconde, lancée en janvier 2018, comprend l’ensemble des travaux de voiries et de réseaux et VRD, ainsi que la viabilisation des îlots à bâtir suivants, sans oublier la réalisation de l'opération Rosaceae.







Outre l'aménagement de la future ZAC, ce projet de redynamisation du centre-ville sainte-rosien comportera également la fameuse "boucle du centre", un investissement de 3 millions d'euros cher à Michel Vergoz, qui voit en elle "un élément structurant majeur". Cet itinéraire, de 2 kilomètres environ, reliera tous les points d'intérêt du centre-ville, partant de la ZAC et longera sur 900 mètres le littoral jusqu'au port de la Marine.""Ce sera le Barachois de Sainte-Rose", glisse Michel Vergoz, qui compte beaucoup sur ce tracé pour redynamiser cette partie de la ville. Cette résidence, d'un coût total de plus de 8,4 millions d'euros, comportera 53 LLTS pour une livraison attendue courant 2020. Un gymnase mais aussi un centre-commercial de 1 000m2 (qui devrait être attribué à l'enseigne U) sont également attendus dans cette ZAC, toujours à l'horizon 2020.Outre l'aménagement de la future ZAC, ce projet de redynamisation du centre-ville sainte-rosien comportera également la fameuse "boucle du centre", un investissement de 3 millions d'euros cher à Michel Vergoz, qui voit en elle "un élément structurant majeur". Cet itinéraire, de 2 kilomètres environ, reliera tous les points d'intérêt du centre-ville, partant de la ZAC et longera sur 900 mètres le littoral jusqu'au port de la Marine.""Ce sera le Barachois de Sainte-Rose", glisse Michel Vergoz, qui compte beaucoup sur ce tracé pour redynamiser cette partie de la ville.