▶️ Suivez les débats spécial "gilets jaunes" du Conseil régional

Le 19/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 1084

Les élus de la Région se réunissent depuis ce matin 9H30 à la Pyramide inversée. À l’ordre du jour de cette première séance post événement "gilets jaunes", justement "la déclinaison des premiers engagements formulés suite au mouvement".Un ordre du jour particulièrement tourné vers les questions soulevées par les manifestants durant les deux semaines de conflit social inédit à La Réunion.Ainsi, les conseillers régionaux doivent examiner et voter cinq affaires : l'arrêt de la trajectoire relative à la transition énergétique et la baisse de la taxe sur les carburants, la création d’un conseil consultatif citoyen, la modification de la charte de l’élu local, l'ajustement des délégations de compétences à la commission permanente et au Président du Conseil Régional, la création d’un fonds de reconstruction dédié aux très petites entreprises et le projet de décision modificative n°4 au budget de l’exercice 2018.