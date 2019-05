▶️ Supercyclone Fani: Les dégâts impressionnants qui touchent l'Inde

Le 04/05/2019 | Par N.P | Lu 1293

Un supercyclone, nommé Fani, s'est déclaré à l'Est de l'Inde et au Bangladesh.



Déjà plus d'un million de personnes ont dû être évacuées et au moins huit sont décédées.



Fani est considérée comme la plus grosse tempête tropicale qu'ait connu l'Inde depuis 20 ans.

Images de la page Facebook Actus Météo 974: