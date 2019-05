▶️ Tentative de viol et de meurtre : Le lycéen n'avait "aucune appréciation négative"

Le 21/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 5474

L'ensemble du lycée, élèves comme personnel éducatif, est sous le choc après la nouvelle annoncée dans la presse locale ce mardi matin.L' élève accusé de tentative de viol et de meurtre sur une de ses camarades était "un élève comme tous les autres, très discret, assidu et travailleur avec de bons résultats", confie la Proviseure du Lycée Le Verger, Gilette Bourgagrou."Aucune appréciation négative ou toute autre remarque lors des conseils de classe, (...) c'était un élève qui assistait à ses cours et qui ne posait aucun souci au sein de l'établissement", ajoute-t-elle.Une cellule psychologique va être ouverte au sein de l'établissement ce mardi. Une rencontre a eu lieu ce matin avec le personnel éducatif au sein de la classe de Terminal S. "La cellule psychologique sera installée dès cet après-midi, et peut-être dès ce matin après la rencontre avec les élèves, s'ils veulent discuter avec la psychologue ou l'infirmière de l'établissement", explique la Proviseure."C'est toute la communauté éducative qui doit maintenant être soudée dans ces moments douloureux, pour continuer à avancer et à préparer nos élèves aux examens qui arrivent dans trois semaines", conclut-elle.