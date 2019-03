▶️ The Serena Talk Show & Geek Me ALL : Et sinon, on geek ?

Le 06/03/2019 | Par Serena Talk Show | Lu 28

Sébastien est le pote qu'on invite aux soirées car on sait qu'avec lui on va délirer ! C'est le mec qui réveille dans les générations 80 cette petite étincelle de nostalgie ! Ces moments où on s'empressait de rentrer chez nous pour se camper devant la télé, pour un moment dessin animé ou jeux vidéo ! Oublions un instant nos responsabilités d'adultes, et immergeons nous à nouveau dans ce monde coloré, où fun et plaisir sont au rendez-vous !