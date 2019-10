▶️ The Voice Kids: Direction la finale pour Soan!

Le 19/10/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1118

Le petit Réunionnais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.



Après avoir remporté l'épreuve des battles, Soan s'est démarqué jusqu'au bout. En effet, alors que l'aventure aurait pu s'arrêter pour lui ce vendredi soir, Amel Bent a repêché notre petit chanteur peï.



Il a su la séduire en reprenant "Redemption Song" de Bob Marley, la chanson préférée de son papa, qui l'a de nouveau accompagné au bobre.



Malgré une tension palpable, Soan accède bel et bien à la finale de The Voice Kids, pour la plus grande fierté de ses parents et le plus grand bonheur de l'ensemble des Réunionnais.