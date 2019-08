▶️ The Voice Kids: Le petit Soan a ému le jury avec son Maloya

Le 24/08/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1927

Soan, qui a remporté la saison 3 de Kid Créole l'an passé, a fait l'unanimité hier soir sur le plateau de The Voice Kids.A seulement 12 ans, le jeune Réunionnais a repris le Maloya "La pli y vé tombé" de Jean-Claude Viadère haut la main. Pieds nus et accompagné de son père au kayamb, Soan a fait retourner les quatre coachs en quelques instants.Il remporte donc directement sa place pour la prochaine étape de l'émission: les battles. C'est aux côtés de Soprano que le jeune créole poursuivra son aventure. Le chanteur marseillais a été le premier a se retourner sur sa prestation.L'émission sera rediffusée ce samedi soir sur Antenne Réunion à 22h05, après Miss Réunion et dimanche à 13h05.