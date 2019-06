▶️ Thierry Robert lance l'Act 1 de son association

Le 15/06/2019

Pour contacter l'association:

Tél : 0693 03 21 07

Mail : contact@dobout.re

Président de l'association Dobout et Solider, Thierry Robert a lancé ce samedi l'Act 1 "Opération dignité retrouvée".Alors qu'il déclare s'être retiré de la politique depuis septembre, Thierry Robert confie "j'aime La Réunion, j'aime les Réunionnais, et je veux aider mon pays et c'est tout, on n'a pas besoin d'avoir un titre ou d'avoir de l'argent pour aider les autres".A travers ce premier acte, il souhaite inciter tous les Réunionnais à les contacter afin de faire le point sur le nombre de personnes qui vivent dans des situations inacceptables."Ils ont pas d'eau, pas d'électricité, le toit qui fuit, des rats dans la maison, pas de sanitaires, on est en 2019, on est à La Réunion, on est dans un département français, il y a des aides qui existent et il y a des gens qui vivent encore des de façon indigne et beaucoup vivent dans cette situation car ils ont peur, ils ont honte, parce qu'ils ne savent pas aussi les dispositifs qui existent", explique Thierry Robert lors de sa conférence de presse.L'association se donne trois mois pour recenser toutes ces familles. Ils établiront ensuite un dossier complet qu'ils transmettront aux collectivités locales, au Conseil Général, aux maires concernés ou encore au Préfet, afin d'éradiquer les logements indignes à La Réunion.Une cagnotte Leetchi sera également lancée d'ici quelques semaines afin de récolter de l'argent pour aider ces familles réunionnaises dans le besoin.