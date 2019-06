▶️ Tour de l'île: Antoine Guillon remporte le nouveau record

Le 23/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 500

Le traileur Antoine Guillon s'était donné pour défi de parcourir le tour de l'île en courant. Il avait pour but de détrôner le record détenu jusqu'à présent par Jacky Murat, qui avait réalisé cette course en 21h20.



Parti hier samedi à 15 heures, Antoine Guillon est de nouveau arrivé au Barachois de Saint-Denis vers 11h45: record battu de 42 minutes pour le coureur de 48 ans, soit en 20h38 !



Il se dit "heureux d'en avoir terminé, j'ai mal aux jambes, mais j'ai géré le bon tempo dès le départ. C'était dur mais confortable d'un point de vue vigilance, c'est plus relaxe, mais spécial car le coeur était très bas", confie-t-il à son arrivée.



Il a été accompagné par plusieurs coureurs amateurs au long de sa course, qui ont tenu à le soutenir. Un jeune garçon à vélo l'a également suivi tout au long de son périple en pédalant.



Mais le traileur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour cette année. Les billets d'avion déjà pris, Antoine Guillon participera au Grand Raid 2019, pour la 13e fois.