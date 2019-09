▶️ Troubles causés par l'alcoolisation foetale (TCAF): "1 nouveau-né sur 100 concerné chaque année à La Réunion"

Le 11/09/2019

Ce lundi marquait la Journée mondiale de lutte contre l'alcoolisation foetale. Un mal qui touche particulièrement notre île, où près de 135 enfants naissent chaque année porteurs de la forme la plus visible des troubles causés par l'alcoolisation foetale (TCAF). Le Dr. Bérénice Doray, professeure de génétique au CHU et directrice du centre ressources ETCAF (Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale), contribue activement à la diffusion des connaissances sur ce sujet encore tabou qui conduit au sur-handicap des enfants/adolescents porteurs de TCAF. Elle revient avec nous sur ce phénomène.

Qu'est-ce que le syndrome d'alcoolisation foetale (SAF) ?



Consommer de l'alcool pendant une grossesse peut avoir des conséquences particulièrement graves. L'alcool, c'est le produit qui va être le plus dangereux, bien plus dangereux que le tabac, le zamal ou d'autres produits. La boisson alcoolisée consommée par une femme enceinte va commencer par arriver par son estomac, puis ses intestins et sera ensuite absorbée par le sang. Et comme elle est enceinte, l'alcool va passer par le placenta, qui ne filtre absolument pas ce produit.



Si on est aux trois premiers mois de la grossesse, le foetus est en cours de formation. L'alcool peut endommager ces organes qui sont en train de se former: c'est ce qu'on appelle le pouvoir tératogène de l'alcool. Plus tard, au quatrième, cinquième ou sixième mois, la formation du coeur ou des reins est déjà terminée. Mais il y a un organe qui va rester extrêmement vulnérable pendant toute la durée de la grossesse.



Cet organe, c'est le cerveau. Nous aurons alors un enfant qui peut présenter des difficultés au niveau de son développement psychomoteur ou pour s'insérer dans notre société. Le seul message de prévention qu'on puisse avoir c'est zéro alcool pendant la grossesse et même avant, dès le désir de grossesse chez les futurs parents.

Combien d'enfants sont touchés chaque année à La Réunion ?



C'est difficile d'avoir un nombre précis car les professionnels eux-mêmes n'ont pas forcément toutes les capacités pour reconnaître ces différents troubles. Vous parlez de SAF mais je préfère de Troubles causés par l'alcoolisation foetale (TCAF, ndlr). Il ne faut pas oublier que le SAF n'est que la partie émergée de ces troubles, celle qui est la plus reconnaissable. Si on regarde au niveau des chiffres, il y a un chiffre que l'on connaît très bien à La Réunion, c'est celui du SAF: on estime qu'il y a 1 enfant sur 1000 qui naît avec ce trouble chaque année dans l'île. Pour les troubles neurodéveloppementaux, des formes qu'on ne voit pas, on est sur 1 enfant sur 100.

Quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien par ces enfants ?



Ceux qui ont un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool vont avoir des difficultés peut-être pas en maternelle, mais souvent à l'école primaire. On leur demande de rester concentrés, attentifs, alors que c'est très difficile pour eux. Le risque, si on ne prend pas garde et si on n'essaie pas d'organiser et d'adapter leur scolarité, c'est l'échec scolaire.

Quand on pense aux TCAF, on pense au rôle de la maman durant la grossesse, qu’en est-il des conséquences de l’alcoolisation du père ?



Il faut savoir que l'alcool est toxique pour toutes nos cellules (coeur, foie, cerveau) mais aussi pour les cellules sexuelles: les ovules chez la femme et les spermatozoïdes chez l'homme. De la même façon qu'il y avait mauvais allumage ou mauvaise extinction chez l'embryon, l'alcool consommé de façon importante chez l'homme va entraîner des perturbations au niveau des gènes qui sont dans les spermatozoïdes. Si ce spermatozoïde abîmé féconde l'ovule et qui va donner lieu à un embryon, ce dernier aura des lésions (…) On a tendance devant la consommation d'alcool pendant la grossesse de ne considérer que la femme et donc ne faire culpabiliser et stigmatiser que la femme….