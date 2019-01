▶️ Un OVNI dans le ciel de La Réunion ?

En sortant de Miel Vert (La Plaine des Cafres) hier soir, avec d'autres personnes je l'ai également vue. Nous n'avons pas noté l'heure. Une masse presque transparente de plusieurs centaines de mètres de diamètre s'est déplacée sans bruit dans le sens Montvert - Piton des Neiges en moins de 10 secondes. L'altitude était relativement basse, environ 500 ou 800m au-dessus du piton situé en contrebas. Si cet objet était descendu plus bas, je pense qu'il aurait fait au moins la même taille que ce piton. L'on distinguait l'ionisation de l'air (création de brouillard) autour d'une source lumineuse, avec un petit point blanc à l'avant. Il ne paraissait pas pressé et ne nous a inspiré aucune crainte, juste de l'émerveillement. Ma version officielle ? Juste un nuage isolé qui se déplaçait dans un ciel dégagé, en l'absence de vent ou de brouillard...

Si ovni et extraterrestres il y a et qu ils observent la connerie humaine ils feraient bien de rentrer chez eux à vitesse grand V....

Il serait temps que tous les gouvernements (sauf la Russie car Medvedev l'avait dit), informent que nous sommes colonisés par des êtres venus d'outre-espace. Certains (3 ethnies - 2 amorales - 1 hostile) depuis des milliards d'années (corrompent nos gouvernements). Des découvertes d'êtres humanoïdes de tailles différentes, ont été faites en 2016 en Amérique du Sud du côté de Nazca. Des études des corps momifiés ont été faites, et des conférences sont données quant aux résultats d'analyses. Nous sommes visités. Ils ont une technologie très avancée, bien plus avancée que la nôtre. La 5G (comme les précédentes), sont là pour nous martyriser le cerveau, pour nous abêtir. Réveillez vous !

j habite à Saint André et j'ai vu la même chose : satellite peut être ...mais se déplaçait à très grande vitesse avec un gros halot autour du déplacement puis la masse est passée derrière un gros nuage et n'était plus visible : rien de troublant vraiment .......Ovni, satellite, astéroïde, météorite peut être que les autorités savent ce que c est car il s en passe des choses là haut et nous sommes tellement une quantité infime.