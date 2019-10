▶️ Un OVNI dans le ciel réunionnais

Le 09/10/2019

Quel est donc cet étrange point lumineux qui a traversé le ciel réunionnais ce samedi soir ? Une vidéo capturée depuis la plage de l'Étang-Salé et publiée sur les réseaux sociaux fait le buzz. Ce mercredi, elle a atteint les 52.000 vues et 1200 partages.



"C'est quoi ce bordel ????? Je viens de filmer ça à Etang salé les bains !", écrit son auteur, souhaitant partager sa surprise avec les internautes. Et chacun y va de sa petite interprétation : lanterne chinoise, drone, ballon météorologique... Le mystère reste entier.